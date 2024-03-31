Ще одна країна долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України — Finance.ua

Ще одна країна долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
Ісландія долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України та інвестує в придбання екіпіровки для жінок в українській армії. Прогнозується, що на проєкт Ісландія витратить близько 2 млн євро.
Про це повідомляють на сайті МЗС країни.
«Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але в такий спосіб ми робимо внесок не лише в захист народу країни, а й у міжнародне право в ширшому контексті, а також у наші власні інтереси у сфері безпеки», — заявив міністр закордонних справ Б’ярні Бенедіктссон.
Зазначається, що також країна спонсоруватиме закупівлю екіпіровки для жінок в українській армії.
У МЗС повідомляють, що відсоток жінок в армії значно зріс за останні роки, особливо після початку російського вторгнення.
Для забезпечення жінок-військовослужбовців пропонується надати:
- обмундирування;
- бронежилети;
- медичні товари;
- гігієнічні товари.
Вказано, що сума для задоволення потреб складатиме близько 500 тисяч євро.
Нагадаємо, чеська ініціатива «Подарунок для путіна» (Dárek pro Putina) зібрала 30 мільйонів крон (понад 1,2 млн євро) на купівлю для України реактивної системи залпового вогню RM-70.
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