Ще одна країна долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України — Finance.ua

Ще одна країна долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України Сьогодні 09:08 — Казна та Політика

Ісландія долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України та інвестує в придбання екіпіровки для жінок в українській армії. Прогнозується, що на проєкт Ісландія витратить близько 2 млн євро.

Про це повідомляють на сайті МЗС країни.

«Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але в такий спосіб ми робимо внесок не лише в захист народу країни, а й у міжнародне право в ширшому контексті, а також у наші власні інтереси у сфері безпеки», — заявив міністр закордонних справ Б’ярні Бенедіктссон.

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Зазначається, що також країна спонсоруватиме закупівлю екіпіровки для жінок в українській армії.

У МЗС повідомляють, що відсоток жінок в армії значно зріс за останні роки, особливо після початку російського вторгнення.

Для забезпечення жінок-військовослужбовців пропонується надати:

обмундирування;

бронежилети;

медичні товари;

гігієнічні товари.

Вказано, що сума для задоволення потреб складатиме близько 500 тисяч євро.

30 мільйонів крон (понад 1,2 млн євро) на купівлю для України реактивної системи залпового вогню RM-70. Нагадаємо, чеська ініціатива «Подарунок для путіна» (Dárek pro Putina) зібрала на купівлю для України реактивної системи залпового вогню RM-70.

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