Ще дві країни долучилися до міжнародного позову України проти рф — Finance.ua
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Ще дві країни долучилися до міжнародного позову України проти рф

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Канада та Королівство Нідерландів 7 грудня 2022 року подали спільну заяву про вступ у справу, порушену Україною проти росії в Міжнародному суді ООН.
Як повідомляє Міністерство закордонних справ Канади, заяву було подано згідно зі статтею 63(2) Статуту Суду.
«Канада та Нідерланди користуються правом вступити в цю справу згідно зі статтею 63(2) Статуту Суду, щоб подати своє тлумачення відповідних положень Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Конвенція про геноцид) перед судом», — йдеться у повідомиленні.
Країни наголошують на важливості цього провадження. «Ми ще раз закликаємо росію негайно призупинити свої військові операції в Україні, як постановив суд у своєму юридично обов’язковому розпорядженні про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року. Невиконання росією цього наказу є черговим порушенням її міжнародних зобов’язань», — наголошується в заяві.
Більше 40 країн світу, в тому числі Німеччина, Франція, Італія, США, Велика Британія, Японія, Австралія, а також влада ЄС висловили підтримку Україні, яка звернулася до Міжнародного Суду ООН з позовом проти росії.
Іспанія стала однією з останніх держав, які вирішили долучитися до позову України проти росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, який розглядає Міжнародний суд ООН.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
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