Презентовано незвичайний «музичний» смартфон від Moondrop — Finance.ua

Презентовано незвичайний «музичний» смартфон від Moondrop Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

Презентовано незвичайний «музичний» смартфон від Moondrop, Фото: Moondrop

Китайський аудіобренд Moondrop представив свій перший смартфон MIAD 01. Виділяють його серед конкурентів незвичайний дизайн і потужна аудіосистема, здатна замінити власникові Hi-Fi музичний плеєр.

Про це пише Android Authority.

Усередині встановлений ЦАП Cirrus Logic MasterHIFI, а зовні знаходиться не тільки звичний роз'єм 3,5 мм, а й балансний на 4,4 мм, щоб під'єднати до смартфона преміальні навушники і на повну насолодитися звучанням.

А для налаштування звуку передбачено окремий застосунок Moondrop Audio Center.

Фото: Moondrop

Виглядає смартфон незвично: пластикова панель з написами в кіберпанк-стилі, ззаду на виступі встановлені дві камери і спалах, а бічні кнопки зроблені в помаранчевому кольорі.

Втім, декого може збентежити масивний виступ у верхній частині корпусу, де розташована вся аудіоначинка.

Виробник обіцяє для смартфона до 27 годин роботи від однієї зарядки при відтворенні аудіо.

Фото: Moondrop

Важить апарат 202 г, а працює він на базі «чистого» Android без будь-яких прошивок.

У Китаї за Moondrop MIAD 01 просять 2499 юанів (~13 500 грн). Продажі вже стартували.

УНІАН За матеріалами:

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