Презентовано незвичайний «музичний» смартфон від Moondrop — Finance.ua

Презентовано незвичайний «музичний» смартфон від Moondrop
Китайський аудіобренд Moondrop представив свій перший смартфон MIAD 01. Виділяють його серед конкурентів незвичайний дизайн і потужна аудіосистема, здатна замінити власникові Hi-Fi музичний плеєр.
Про це пише Android Authority.
Усередині встановлений ЦАП Cirrus Logic MasterHIFI, а зовні знаходиться не тільки звичний роз'єм 3,5 мм, а й балансний на 4,4 мм, щоб під'єднати до смартфона преміальні навушники і на повну насолодитися звучанням.
А для налаштування звуку передбачено окремий застосунок Moondrop Audio Center.
Виглядає смартфон незвично: пластикова панель з написами в кіберпанк-стилі, ззаду на виступі встановлені дві камери і спалах, а бічні кнопки зроблені в помаранчевому кольорі.
Втім, декого може збентежити масивний виступ у верхній частині корпусу, де розташована вся аудіоначинка.
Виробник обіцяє для смартфона до 27 годин роботи від однієї зарядки при відтворенні аудіо.
Важить апарат 202 г, а працює він на базі «чистого» Android без будь-яких прошивок.
У Китаї за Moondrop MIAD 01 просять 2499 юанів (~13 500 грн). Продажі вже стартували.
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