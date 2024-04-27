Презентовано незвичайний «музичний» смартфон від Moondrop — Finance.ua

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Презентовано незвичайний «музичний» смартфон від Moondrop

Технології&Авто
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Презентовано незвичайний «музичний» смартфон від Moondrop
Презентовано незвичайний «музичний» смартфон від Moondrop, Фото: Moondrop
Китайський аудіобренд Moondrop представив свій перший смартфон MIAD 01. Виділяють його серед конкурентів незвичайний дизайн і потужна аудіосистема, здатна замінити власникові Hi-Fi музичний плеєр.
Про це пише Android Authority.
Усередині встановлений ЦАП Cirrus Logic MasterHIFI, а зовні знаходиться не тільки звичний роз'єм 3,5 мм, а й балансний на 4,4 мм, щоб під'єднати до смартфона преміальні навушники і на повну насолодитися звучанням.
А для налаштування звуку передбачено окремий застосунок Moondrop Audio Center.
Фото: Moondrop
Фото: Moondrop
Виглядає смартфон незвично: пластикова панель з написами в кіберпанк-стилі, ззаду на виступі встановлені дві камери і спалах, а бічні кнопки зроблені в помаранчевому кольорі.
Втім, декого може збентежити масивний виступ у верхній частині корпусу, де розташована вся аудіоначинка.
Виробник обіцяє для смартфона до 27 годин роботи від однієї зарядки при відтворенні аудіо.
Фото: Moondrop
Фото: Moondrop
Важить апарат 202 г, а працює він на базі «чистого» Android без будь-яких прошивок.
У Китаї за Moondrop MIAD 01 просять 2499 юанів (~13 500 грн). Продажі вже стартували.
За матеріалами:
УНІАН
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