Ще два українські літаки почали виконувати рейси у Європі — Finance.ua

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Ще два українські літаки почали виконувати рейси у Європі

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Ще два українські літаки почали виконувати рейси у Європі
Ще два українські літаки почали виконувати рейси у Європі
Ще два літаки української авіакомпанії почали виконувати рейси у Європі. Йдеться про авіалайнери «Windrose», які раніше належали до флоту МАУ.
Одне з повітряних суден здійснює польоти з Тівату в Чорногорії, інше здійснило кілька рейсів між Будапештом і Римом, повідомляє avianews.com.
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Як з’ясувало видання, повернулися в небо літаки Boeing 737−900ER з реєстрацію UR-PSI та Embraer 190 з реєстрацією UR-EMA. Boeing є середньомагістральним та вміщує 215 пасажирів. Embraer може взяти на борт 104 пасажири й належить до категорії регіональних.
Ці повітряні судна на момент повномасштабного вторгнення в Україну перебували кордоном. У флоті МАУ вони виконували рейси до осені 2022 року.
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Тепер Embraer 190 літає з Тівату на замовлення авіакомпанії Air Montenegro. Boeing виконав кілька рейсів між Будапештом та Римом під позивними «Windrose» та зупинився у Братиславі 1 червня.
В теперішній час авіакомпанія «Роза Вітрів» експлуатує вже три літаки з флоту МАУ, які були переоформлені на початку 2023 року. Перший з них — Boeing 737−800 з реєстрацією UR-PSF — з початку травня виконує чартерні рейси до Хургади з різних міст Європи на замовлення єгипетської авіакомпанії FlyEgypt.
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Після початку війни «Windrose» не здійснювала систематичних польотів на своїх літаках. Відновлення рейсів почалося лише 2023 року, коли перевізник отримав три літаки з флоту МАУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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