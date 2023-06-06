Ще два українські літаки почали виконувати рейси у Європі — Finance.ua

Ще два українські літаки почали виконувати рейси у Європі
Ще два літаки української авіакомпанії почали виконувати рейси у Європі. Йдеться про авіалайнери «Windrose», які раніше належали до флоту МАУ.
Одне з повітряних суден здійснює польоти з Тівату в Чорногорії, інше здійснило кілька рейсів між Будапештом і Римом, повідомляє avianews.com.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Як з’ясувало видання, повернулися в небо літаки Boeing 737−900ER з реєстрацію UR-PSI та Embraer 190 з реєстрацією UR-EMA. Boeing є середньомагістральним та вміщує 215 пасажирів. Embraer може взяти на борт 104 пасажири й належить до категорії регіональних.
Ці повітряні судна на момент повномасштабного вторгнення в Україну перебували кордоном. У флоті МАУ вони виконували рейси до осені 2022 року.
Тепер Embraer 190 літає з Тівату на замовлення авіакомпанії Air Montenegro. Boeing виконав кілька рейсів між Будапештом та Римом під позивними «Windrose» та зупинився у Братиславі 1 червня.
В теперішній час авіакомпанія «Роза Вітрів» експлуатує вже три літаки з флоту МАУ, які були переоформлені на початку 2023 року. Перший з них — Boeing 737−800 з реєстрацією UR-PSF — з початку травня виконує чартерні рейси до Хургади з різних міст Європи на замовлення єгипетської авіакомпанії FlyEgypt.
Після початку війни «Windrose» не здійснювала систематичних польотів на своїх літаках. Відновлення рейсів почалося лише 2023 року, коли перевізник отримав три літаки з флоту МАУ.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною