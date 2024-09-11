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Шевченківська премія змінюється — Зеленський видав новий указ

Казна та Політика
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Шевченківська премія змінюється — Зеленський видав новий указ
Шевченківська премія змінюється — Зеленський видав новий указ
На офіційному сайті Президента України опублікували указ про зміну положень Національної премії України імені Тараса Шевченка. Документ затвердив Володимир Зеленський 10 вересня, а підписав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Згідно з новим положенням про Шевченківську премію, до переліку номінацій додали декоративно-прикладне мистецтво. Раніше визначали лавреатів у літературі, літературознавстві і мистецтвознавстві, публіцистиці і журналістиці, музиці, театрі, кіно та візуальному мистецтві.
Висувати кандидатів на конкурс у 2024 році можуть лише культурні інституції. Раніше рекомендувати твори та митців до участі могли експерти та члени Шевченківського комітету.
Лауреатові Національної премії вручаються диплом, почесний знак та виплачується грошова частина яку щороку визначав Президент України за пропозицією Комітету. Тепер ця сума становить 160 прожиткових мінімумів (близько 467,2 тисячі гривень станом на 2024 рік).

Що таке Шевченківська премія

Шевченківська премія — це найвища творча державна нагорода за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня. Минулі переможці Премії отримали винагороду у сумі 397 тисяч гривень кожен.
Національну премію можуть присудити громадянину України, іноземцю, особі без громадянства. Лавреата Шевченківської премії не можуть нагороджувати вдруге, також премія не вручається посмертно.
За матеріалами:
Українська правда
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