Shell продала свій бізнес в рф "Лукойлу" — Finance.ua

Shell продала свій бізнес в рф "Лукойлу"

Вчора 19:37 — Енергетика

Shell продала свій бізнес в рф "Лукойлу"

Нафтогігант Shell закрив угоду з російським «Лукойлом» щодо продажу російського бізнесу, включно з мережею автозаправних станцій та заводу з виробництва мастильних матеріалів.

Про це повідомляє російське ЗМІ «Коммерсантъ» з посиланням на представників «Лукойлу».

Мережа АЗС Shell, розташована у Центральному та Північно-Західному федеральних округах, а також тверський завод з виробництва мастильних матеріалів, офіційно перейшли у власність Лукойлу.

«Відповідно до умов угоди понад 350 співробітників „Шелл Нафти“ [російської „дочки“ Shell в рф] продовжать працювати в компанії, яка тепер належить Лукойлу», — повідомляється в прес-релізі нафтової компанії. Угоду погодила Федеральна антимонопольна служба рф.

За умовами угоди, Лукойлу переходять 100% активів ТОВ «Шелл Нафта», зокрема 411 АЗС та завод з виробництва олив у Торжці. 15 травня роботу автозаправних станцій було припинено для забезпечення продажу компанії новому власнику. Точна сума угоди представниками компаній не розкривається.

Довідка Finance.ua:

російська нафтова компанія «Лукойл» купує у британсько-нідерландського гіганта Shell 100% російського бізнесу, зокрема мережу АЗС та завод мастильних матеріалів у Тверській області;

енергетичний гігант Shell заявив, що виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт «Сахалін-2». Shell також повністю зупиняє купівлю нафти з росії на спотовому ринку та працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок;



на спотовому ринку та працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок; через вихід з рф компанія була змушена списати 3,9 млрд доларів.



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