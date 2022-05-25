Shell продала свій бізнес в рф "Лукойлу" — Finance.ua
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Shell продала свій бізнес в рф "Лукойлу"

Вчора 19:37Енергетика
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Shell продала свій бізнес в рф "Лукойлу"Shell продала свій бізнес в рф "Лукойлу"
Нафтогігант Shell закрив угоду з російським «Лукойлом» щодо продажу російського бізнесу, включно з мережею автозаправних станцій та заводу з виробництва мастильних матеріалів.
Про це повідомляє російське ЗМІ «Коммерсантъ» з посиланням на представників «Лукойлу».
Мережа АЗС Shell, розташована у Центральному та Північно-Західному федеральних округах, а також тверський завод з виробництва мастильних матеріалів, офіційно перейшли у власність Лукойлу.
«Відповідно до умов угоди понад 350 співробітників „Шелл Нафти“ [російської „дочки“ Shell в рф] продовжать працювати в компанії, яка тепер належить Лукойлу», — повідомляється в прес-релізі нафтової компанії. Угоду погодила Федеральна антимонопольна служба рф.
За умовами угоди, Лукойлу переходять 100% активів ТОВ «Шелл Нафта», зокрема 411 АЗС та завод з виробництва олив у Торжці. 15 травня роботу автозаправних станцій було припинено для забезпечення продажу компанії новому власнику. Точна сума угоди представниками компаній не розкривається.

Довідка Finance.ua:

  • російська нафтова компанія «Лукойл» купує у британсько-нідерландського гіганта Shell 100% російського бізнесу, зокрема мережу АЗС та завод мастильних матеріалів у Тверській області;
  • енергетичний гігант Shell заявив, що виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт «Сахалін-2». Shell також повністю зупиняє купівлю нафти з росії на спотовому ринку та працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок;
  • через вихід з рф компанія була змушена списати 3,9 млрд доларів.
За матеріалами: Економічна Правда
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