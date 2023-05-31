Шахрай під виглядом надання послуг з працевлаштування заволодів понад 800 000 гривень (сайти) — Finance.ua

Шахрай під виглядом надання послуг з працевлаштування заволодів понад 800 000 гривень (сайти) Сьогодні 15:32 — Кримінал

Шахрай під виглядом надання послуг з працевлаштування заволодів понад 800 000 гривень (сайти)

Київські слідчі оголосили підозру шахраю, який під виглядом надання послуг з працевлаштування заволодів понад 800 000 гривень.

Про це пише поліція Києва.

Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури спільно з управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України за допомоги аналітиків сектору кримінального аналізу територіального підрозділу викрили у шахрайстві 26-річного чоловіка, який під приводом допомоги у працевлаштуванні ошукував громадян по всій Україні, які перерахували кошти, а пропозицію щодо роботи так і не отримали.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, організатор схеми реєстрував юридичних осіб на підставних людей, потім створював власні веб-сайти https://workhub2018.com.ua/ та https://e-work.com.ua/ і координував «роботу» інших учасників шахрайської схеми:

«Діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, зловмисник підшукав для прикриття своєї незаконної діяльності товариство з обмеженою відповідальністю, одним із видів господарської діяльності якого імітувалося надання послуг з роботи за кордоном. Далі він підібрав менеджерів по роботі з клієнтами. Замовники знаходили оголошення на веб-сайтах та вносили передплату у сумі від 8 до 18 тис гривень з людини. „Співробітники“ компанії запевняли клієнтів про обов’язковість виконання умов працевлаштування з боку компанії, висилали договір неіснуючих правочинів про узгодження умов для ознайомлення та підписання. Загальна сума, яка була перерахована чоловіку на декілька його компаній складає понад 880 тисяч гривень. Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів стосовно 67 потерпілих. Проте, за оперативними даними, кількість ошуканих громадян може бути сягати сотен осіб, а сума завданих збитків — декількох мільйонів гривень».

Поліцейські провели ряд обшуків за місцями мешкання та «роботи» організатора та його спільників. Вилучено понад 40 тисяч доларів США та 350 тисяч гривень готівкою, дві елітні автівки, прикраси з діамантами, мобільні телефони, ноутбуки, які здобуті злочинним шляхом, та банківські картки і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність вказаної групи осіб.

«Фігуранта поліцейські затримали. Ним виявився уродженець Запорізької області, 1996 року народження, який мешкав у Київській області», — додав Араік Кочкадамян.

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