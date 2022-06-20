Шахраї вигадали нову схему оформлення паспортів — Finance.ua

Шахраї вигадали нову схему оформлення паспортів

Вчора 14:33 — Кримінал

Як повідомляють у МВС, в умовах воєнного стану, введеного на території України у зв’язку з російською агресією, ситуація з оформленням біометричних документів громадянина України є доволі складною та динамічною.

Однак територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, центри надання адміністративних послуг та центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс», які знаходяться в безпечних районах, продовжують працювати та надавати адміністративні послуги.

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На жаль, такою ситуацією не цураються скористатися різного штибу шахраї, які розміщують у мережі Інтернет оголошення про так зване посередництво — пропонують, як правило, «спрощену» процедуру подання документів, максимально швидке оформлення паспортів, обслуговування поза чергою тощо.

Звертаємо вашу увагу: оформити біометричні документи можна лише особисто та лише в:

— підрозділі ДМС України;

— центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

— центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Довідка Finance.ua:

якщо паспорт втрачений або знищений, то передусім слід написати заяву в поліцію. Обов’язково потрібно отримати підтвердження про реєстрацію заяви щодо втрати документів;

водночас варто пам’ятати, що в Україні для посвідчення особи можна користуватися іншими документами: закордонним паспортом чи водійським посвідченням. Також можна використовувати цифрові документи в мобільному додатку «Дія». Вони мають таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий паспорт. Більше того, на час воєнного стану у «Дії» з’явився спеціальний «єДокумент» для посвідчення особи.

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