Шахраї вигадали нову схему оформлення паспортів — Finance.ua
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Шахраї вигадали нову схему оформлення паспортів

Вчора 14:33Кримінал
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Як повідомляють у МВС, в умовах воєнного стану, введеного на території України у зв’язку з російською агресією, ситуація з оформленням біометричних документів громадянина України є доволі складною та динамічною.
Однак територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, центри надання адміністративних послуг та центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс», які знаходяться в безпечних районах, продовжують працювати та надавати адміністративні послуги.
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На жаль, такою ситуацією не цураються скористатися різного штибу шахраї, які розміщують у мережі Інтернет оголошення про так зване посередництво — пропонують, як правило, «спрощену» процедуру подання документів, максимально швидке оформлення паспортів, обслуговування поза чергою тощо.
Звертаємо вашу увагу: оформити біометричні документи можна лише особисто та лише в:
— підрозділі ДМС України;
— центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
— центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Довідка Finance.ua:

  • якщо паспорт втрачений або знищений, то передусім слід написати заяву в поліцію. Обов’язково потрібно отримати підтвердження про реєстрацію заяви щодо втрати документів;
  • водночас варто пам’ятати, що в Україні для посвідчення особи можна користуватися іншими документами: закордонним паспортом чи водійським посвідченням. Також можна використовувати цифрові документи в мобільному додатку «Дія». Вони мають таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий паспорт. Більше того, на час воєнного стану у «Дії» з’явився спеціальний «єДокумент» для посвідчення особи.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Finance.ua
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