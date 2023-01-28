Шахраї у Польщі: популярні схеми та як українцям убезпечити себе за кордоном — Finance.ua

Шахраї у Польщі: популярні схеми та як українцям убезпечити себе за кордоном Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Шахраї у Польщі: популярні схеми та як українцям убезпечити себе за кордоном

Біженці часто стають мішенню шахраїв, адже перебувають у вразливому емоційному стані. Такими людьми легко маніпулювати й отримувати необхідні дані або навіть кошти. Розповідаємо про популярні шахрайські схеми.

Які шахрайські схеми користуються популярністю за кордоном

Схема 1: Збір персональних даних

На початку 2023 року в Польщі помітили оголошення про збір інформації від імені Департаменту у справах іноземців. Нібито така інформація потрібна для допомоги українському дипломатичному представництву. Цікаво, що громадян Польщі також просять надавати інформацію про українців, з якими вони знайомі.

Шахраї комунікують з поляками й через електронну пошту. Громадяни Польщі отримують електронні листи з вимогою надати інформацію про біженців з України, які орендують у них житло. Щоб остаточно запевнити отримувача в його достовірності, вказують адресу посольства України, куди надсилати дані, й лякають штрафами за ігнорування листа.

Департамент у справах іноземців не забарився з коментарями й заявив, що він не збирає дані українців. Також представники департаменту закликають ігнорувати подібні повідомлення й у жодному разі не надавати інформацію.

Схема 2: Шахрайство з PESEL

Українці у Польщі часто стають жертвами шахраїв, коли їх просять надати власний номер PESEL. Згідно з опитуванням ChronPESEL.pl і Реєстру державного боргу, 27% опитаних українців назвуть свій номер PESEL. Для наших співвітчизників таке прохання не видається шахрайською схемою.

Ніколи не діліться даними, коли отримуєте дзвінки нібито від працівників банків, постачальників електроенергії або інтернет-провайдерів.

Схема 3: Фейкова фінансова допомога

Зараз активно працюють фішингові сайти, які імітують українські банки. Шахраї пропонують українцям отримувати допомогу від іноземних партнерів України.

Чим небезпечні такі сайти? При вході на сайт користувача просять ввести свої персональні дані — таким чином вони потрапляють до злочинців.

Як не потрапити до цієї пастки?

довіряйте тільки надійним ресурсам чи офіційним сайтам;

ніколи не вказуйте реквізити своєї банківської картки на невідомих сайтах;



якщо ввели дані, а потім зрозуміли свою помилку, — одразу ж заблокуйте картку.

Схема 4: Мобільні аферисти

Ще одна популярна схема — дзвінки від імені мобільного оператора. Потенційна жертва повинна назвати відправлений на телефон код, після цього шахрай отримує доступ до кабінету на сайті оператора мобільного зв’язку — таким чином стає доступна персональна інформація й можливість перевипуск SIM-картки.

Жоден привід не повинен стати причиною розкриття ваших даних. Зважайте, що шахраї можуть аргументувати дзвінок необхідністю перевірки зв’язку, перехід на 4G тощо.

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