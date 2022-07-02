Шахраї почали пропонувати клієнтам ПриватБанку гроші від Ахметова — Finance.ua
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Шахраї почали пропонувати клієнтам ПриватБанку гроші від Ахметова

Кримінал
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ПриватБанк повідомив про появу нової схеми шахрайства. Клієнтам кредитної організації надходять повідомлення з пропозицією отримати допомогу від благодійного фонду Р. Ахметова.
У повідомленнях міститься посилання «на офіційний бот». Переходити за ним держбанк не рекомендує. Інформація про появу нової шахрайської схеми була опублікована в Telegram-каналі PrivatBank_insider.

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У повідомленні наголошується, що шахраї пропонують своїм жертвам отримати від фонду Р. Ахметова компенсацію у розмірі 4444 грн. Нібито фонд вирішив надати підтримку громадянам, які постраждали від російської агресії. Для отримання грошей жертвам пропонується перейти на офіційний бот та натиснути кнопку «Отримати виплату». Тим часом, посилання, яке міститься в повідомленні з пропозицією про отримання виплат, веде на фішинговий веб-ресурс.
Державна банківська установа категорично не рекомендує переходити на сайт шахраїв. Це може призвести до втрати коштів. У благодійному фонді Р. Ахметова про появу нової шахрайської схеми нічого не знають. В організації спростували виплату компенсації потерпілим від російської агресії українцям у розмірі 4444 грн.

Криптовалюти та шахрайство

За матеріалами:
prostomob
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