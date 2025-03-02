Шахраї підмінюють QR-коди у громадських місцях: як не втратити гроші — Finance.ua

Шахраї підмінюють QR-коди у громадських місцях: як не втратити гроші Сьогодні 07:12

Шахраї підмінюють QR-коди у громадських місцях: як не втратити гроші, Фото: freepik

В Україні активізувалася шахрайська схема, пов’язана з підміною QR-кодів у загальнодоступних місцях — зловмисники використовують фішингові сайти, щоб отримати дані банківських карт громадян.

Про це повідомила пресслужба Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Як діють зловмисники

Шахраї підмінюють QR-коди на офіційних інформаційних табличках або просто розміщують їх у громадських місцях.

Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти.

За інформацією правоохоронців, найчастіше такі випадки трапляються у місцях, де люди активно послуговуються QR-кодами для швидких оплат: під час паркування, оплати громадського транспорту, входу на заходи чи здійснення благодійних внесків.

Як захиститися

Візуально відрізнити якісно підроблений код від справжнього дуже складно, тому головна порада: завжди перевіряти адресу сайту перед введенням будь-яких конфіденційних даних.

Щоб уберегтися від шахраїв, варто дотримуватися кількох правил:

скануйте QR-коди лише з надійних джерел — уникайте кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях;

перед скануванням перевіряйте наклейку — звертайте увагу на можливі сліди підміни (додатковий шар, нерівні краї, інший шрифт);

використовуйте функцію попереднього перегляду посилання — більшість смартфонів дозволяють побачити URL перед переходом;

завжди звертайте увагу на веб-адресу після переходу за QR-кодом — навіть якщо сайт виглядає переконливо, будь-які відмінності в домені можуть бути ознакою шахрайства;

перевіряйте наявність захищеного з’єднання (https://) — якщо сайт не має сертифіката безпеки, вводити на ньому будь-яку інформацію небезпечно;

не вводьте банківські дані на невідомих сайтах та без необхідності;

якщо ви виявили підозрілий QR-код — повідомте адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи;

використовуйте віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів — це допоможе уникнути значних фінансових втрат у разі витоку фінансових даних картки.

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