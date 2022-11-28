Шахраї під виглядом чат-бота Yasno видурюють доступ до Telegram — Finance.ua

Шахраї під виглядом чат-бота Yasno видурюють доступ до Telegram Сьогодні 18:12 — Кримінал

Через блекаути сайт та чат-боти ДТЕК та Yasno із розкладами відключень світла стали доволі популярними для української аудиторії. З цього користуються шахраї, які під виглядом підписки на чат-бот Yasno намагаються отримати доступ до особистих даних користувачів, зокрема, до Telegram-акаунту. Про один з таких випадків AIN.UA розповів киянин, який ледь не став жертвою шахраїв.

До чату житлового комплексу хтось скинув лінк на ніби чат-бота Yasno. Чоловік перейшов по лінку і побачив чат-бот, який маскувався під Yasno, створений шахраями. Бот обіцяв зручний доступ та сповіщення про відключення світла.

Для цього потрібно було поділитись своїм телефоном: шахраї за його допомогою намагалися зламати доступ до Telegram користувача. Для цього вони згодом запитали і код доступу.

За словами співрозмовника, він не підозрював, що щось не в порядку, аж поки уночі його Telegram не почали намагатися зламати. Оскільки у нього була налаштована 2FA, шахраям не вдалося отримати доступ до його акаунту. Але він відзначає, що лише у чаті його житлового комплексу зареєстровані сотні людей, і не відомо, скількох ще шахраям вдалося надурити.

Нагадаємо, що офіційні сайти із графіками відключень — це сайт ДТЕК та Yasno.

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