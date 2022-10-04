Шахраї "обіцяють" 7 тисяч гривень кожному українцю — Finance.ua
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Шахраї "обіцяють" 7 тисяч гривень кожному українцю

Кримінал
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Центр протидії дезинформації застерігає, що через ряд фейкових Facebook-спільнот шахраї поширюють інформацію про те, що «кожен українець може отримати від 7 000 гривень» із начебто конфіскованих активів рф.
Зокрема, спільнота «Info Plus» поширила рекламний допис із текстом «підписано Закон, який дозволяє всім українцям отримати компенсацію із конфіскованих активів рф. Для отримання виплати необхідно пройти за посиланням».
Вказане посилання веде на сайт «Єдиний Компенсаційний Центр», на якому для «отримання виплати» необхідно «пройти процедури оформлення». Зокрема, серед таких «процедур» є і необхідність вказання даних банківської картки для «сплати комісійного збору», який шахраї обіцяють повернути за добу.
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Застерігаємо: в Україні не існує жодного закону чи іншого нормативного акта, який дозволяє українцям отримати компенсацію із російських конфіскованих активів.
Будьте обережні, не довіряйте анонімним джерелам, що вимагають персональних даних чи банківських реквізитів, зазанчають в повідомленні.

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За матеріалами:
Finance.ua
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