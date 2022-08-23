Шахраї накрали 10 млн під виглядом оформлення соцвиплат з єПідтримки — Finance.ua

Шахраї накрали 10 млн під виглядом оформлення соцвиплат з єПідтримки Вчора 19:17 — Кримінал

Шахраї накрали 10 млн під виглядом оформлення соцвиплат з єПідтримки

Правоохоронці викрили дві злочинні організації, які викрадали кошти громадян під виглядом соціальних виплат від Європейського фонду, Президента України, єПідтримки.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора

Для отримання соціальних виплат громадяни вводили за фішинговими посиланнями свої персональні дані та дані банківських карток

Злочинці з тих карток викрадали гроші — вже встановлено майже 150 постраждалих та суму збитків у розмірі 10 млн грн.

Крім цього, одне із угруповань заволоділо коштами громадян під час закупівлі військового спорядження, яке планувалось передати ЗСУ.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків по всій території України, дев’ять учасників затримані.

Щоб відшкодувати завдані збитки, майно злочинців арештували.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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