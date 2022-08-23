Шахраї накрали 10 млн під виглядом оформлення соцвиплат з єПідтримки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шахраї накрали 10 млн під виглядом оформлення соцвиплат з єПідтримки

Кримінал
245
Шахраї накрали 10 млн під виглядом оформлення соцвиплат з єПідтримки
Шахраї накрали 10 млн під виглядом оформлення соцвиплат з єПідтримки
Правоохоронці викрили дві злочинні організації, які викрадали кошти громадян під виглядом соціальних виплат від Європейського фонду, Президента України, єПідтримки.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Для отримання соціальних виплат громадяни вводили за фішинговими посиланнями свої персональні дані та дані банківських карток.
Злочинці з тих карток викрадали гроші — вже встановлено майже 150 постраждалих та суму збитків у розмірі 10 млн грн.
Крім цього, одне із угруповань заволоділо коштами громадян під час закупівлі військового спорядження, яке планувалось передати ЗСУ.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків по всій території України, дев’ять учасників затримані.
Щоб відшкодувати завдані збитки, майно злочинців арештували.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.