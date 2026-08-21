Шахраї маскуються під офіційні повідомлення від імені ДПС — деталі
Шахраї розсилають електронні листи, які маскуються під офіційні повідомлення від імені податкової служби. У таких листах йдеться про нібито податковий борг та термінову необхідність його сплати.
Про це повідомляє Держкомзв’язку.
Отримувачам пропонують перейти за посиланням для уточнення інформації або закриття заборгованості. Щоб ввести в оману, у листах шахраї використовують логотипи та візуальний стиль, схожий на символіку податкової служби.
Важливо! Податкова не надсилає вимоги про сплату боргів через сторонні посилання в електронній пошті.
Посилання в таких листах ведуть на фішингові сайти або шкідливі ресурси. Перехід за ними може призвести до:
- викрадення персональних даних;
- втрати доступу до акаунтів;
- зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.
Як захиститися:
- не відкривайте листи від невідомих відправників;
- не переходьте за підозрілими посиланнями;
- не завантажуйте вкладень з таких повідомлень;
- перевіряйте інформацію лише через офіційні ресурси державних установ.
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