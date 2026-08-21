Шахраї маскуються під офіційні повідомлення від імені ДПС — деталі Сьогодні 10:23 — Фінтех і Картки

Шахраї маскуються під офіційні повідомлення від імені ДПС — деталі

Шахраї розсилають електронні листи, які маскуються під офіційні повідомлення від імені податкової служби. У таких листах йдеться про нібито податковий борг та термінову необхідність його сплати.

Про це повідомляє Держкомзв’язку.

Отримувачам пропонують перейти за посиланням для уточнення інформації або закриття заборгованості. Щоб ввести в оману, у листах шахраї використовують логотипи та візуальний стиль, схожий на символіку податкової служби.

Важливо! Податкова не надсилає вимоги про сплату боргів через сторонні посилання в електронній пошті.

Посилання в таких листах ведуть на фішингові сайти або шкідливі ресурси. Перехід за ними може призвести до:

викрадення персональних даних;

втрати доступу до акаунтів;

зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

Як захиститися:

не відкривайте листи від невідомих відправників;

не переходьте за підозрілими посиланнями;

не завантажуйте вкладень з таких повідомлень;

перевіряйте інформацію лише через офіційні ресурси державних установ.

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