Сезонні обмеження для вантажівок у спеку діятимуть з 1 липня — Finance.ua

Сезонні обмеження для вантажівок у спеку діятимуть з 1 липня
На період аномальних підвищень температури повітря з 1 липня 2024 року тимчасово вводиться сезонне обмеження для руху великовагового транспорту. Обмеження діятиме для того, аби зберегти автомобільні дороги.
Про це попередили у Державному агентствы відновлення та розвитку інфраструктури України.
Там зазначили, що цього вимагають Закони України «Про дорожній рух» та «Про автомобільні дороги» та постанова КМУ № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».
Яких авто це стосується, і що робити
- Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більше +28 градусів за Цельсієм.
- Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
- Обмеження не застосовуються для транспортних засобів, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони та інше.
- Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.
Умови та режими тимчасових обмежень будуть переглядатися в залежності від прогнозованої та фактичної температури повітря.
Обмеження по часу буде встановлюватись залежно від районування території України та з урахуванням дії комендантської години.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.
Оформити Зелену картку онлайн 🚗
Поділитися новиною