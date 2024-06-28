Сезонні обмеження для вантажівок у спеку діятимуть з 1 липня — Finance.ua

Сезонні обмеження для вантажівок у спеку діятимуть з 1 липня Сьогодні 06:03 — Технології&Авто

Сезонні обмеження для вантажівок у спеку діятимуть з 1 липня

На період аномальних підвищень температури повітря з 1 липня 2024 року тимчасово вводиться сезонне обмеження для руху великовагового транспорту. Обмеження діятиме для того, аби зберегти автомобільні дороги.

Про це попередили у Державному агентствы відновлення та розвитку інфраструктури України.

Там зазначили, що цього вимагають Закони України «Про дорожній рух» та «Про автомобільні дороги» та постанова КМУ № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».

Яких авто це стосується, і що робити

Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більше +28 градусів за Цельсієм.

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

і навантаженням на вісь понад Обмеження не застосовуються для транспортних засобів, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони та інше.



для транспортних засобів, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони та інше. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

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На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Умови та режими тимчасових обмежень будуть переглядатися в залежності від прогнозованої та фактичної температури повітря.

Обмеження по часу буде встановлюватись залежно від районування території України та з урахуванням дії комендантської години.

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