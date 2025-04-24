СЕТАМ продає завод з виробництва розчинної кави та кавових виробів в Одеській області — Finance.ua

СЕТАМ продає завод з виробництва розчинної кави та кавових виробів в Одеській області Сьогодні 17:23 — Фондовий ринок

СЕТАМ продає завод з виробництва розчинної кави та кавових виробів в Одеській області

Виставлено на аукціон OpenMarket — завод з виробництва розчинної кави та кавових виробів, розташований у місті Чорноморськ Одеської області.

Про це пише Система торгів арештованим майном.

Об’єкт реалізується в межах виконавчого провадження.

До складу об’єкта входять:

− восьмиповерхова виробнича будівля (літ. «Б») з навісами (літ. «б», «б1»), загальною площею 7 665,5 кв. м;− будівля насосної станції (літ. «В») з підвальним поверхом, площею 76,1 кв. м;

− огорожа, ворота, градирня, резервуар для води, артезіанська свердловина, резервуар для шламу, оглядові колодязі.

Адреса об’єкта: Одеська область, м. Чорноморськ (колишній Іллічівськ), вул. Промислова, 14А.

Стартова ціна лоту (№ 573261): 78 484 341 грн.

Аукціон заплановано на 12 травня 2025 року."Ми продовжуємо надавати можливості для бізнесу придбати унікальні промислові об’єкти. Наш аукціон — це не лише інструмент повернення боргів, а й можливість дати друге життя подібним активам", — зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Роман Осадчук.

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