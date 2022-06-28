Сервіси МТСБУ тимчасово не працюватимуть: що треба знати водіям — Finance.ua
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Сервіси МТСБУ тимчасово не працюватимуть: що треба знати водіям

Особисті фінанси
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Сервіси МТСБУ тимчасово не працюватимуть: що треба знати водіям
Сервіси МТСБУ тимчасово не працюватимуть: що треба знати водіям
Важлива новина для водіїв в Україні та тих, хто планує виїжджати за кордон — 2 липня купити страховку онлайн буде неможливо.
Сьогодні, 28 червня 2022 року, Моторно (транспортне) страхове бюро України попередило страхові компанії про заплановане проведення технічних робіт.
З 00:00 02.07.2022 до 14.00 02.07.2022 — сервіси МТСБУ будуть недоступні. Це, своєю чергою, тимчасово унеможливлює оформлення страхових полісів онлайн. Тобто, українці у цей час не зможуть оформити поліс страхування онлайн на Finance.uа Страхування та на інших сайтах страхових компаній.
За інформацією від МТСБУ, відомство хоче налагодити роботу своїх електронних сервісів з використанням хмарних ресурсів Ucloud. Цей крок допоможе забезпечити безперервне функціонування інформаційних систем МТСБУ в умовах воєнного стану, а також зменшити ризики втрати інформації та працездатності систем у разі можливого пошкодження інфраструктури МТСБУ від бойових дій.

Довідка Finance.ua:

  • якщо ви плануєте поїздку на початку липня або хочете придбати будь-який поліс страхування — радимо зробити це заздалегідь;
  • для тих, хто сплачує замовлення на Finance.ua карткою monobank, до 30.06.2022 діє 20% кешбек на покупку. Для того, щоб скористатися пропозицією — перед оформленням полісу потрібно обрати Finance.ua у категорії Кешбек — Пропозиції партнерів;
  • посилання на наші страхові продукти, аби ви могли переглянути пропозиції та оформити поліси онлайн за декілька хвилин:

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За матеріалами:
Finance.ua
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