Сервіси МТСБУ тимчасово не працюватимуть: що треба знати водіям — Finance.ua

Сервіси МТСБУ тимчасово не працюватимуть: що треба знати водіям Вчора 14:30 — Особисті фінанси

Сервіси МТСБУ тимчасово не працюватимуть: що треба знати водіям

Важлива новина для водіїв в Україні та тих, хто планує виїжджати за кордон — 2 липня купити страховку онлайн буде неможливо.

Сьогодні, 28 червня 2022 року, Моторно (транспортне) страхове бюро України попередило страхові компанії про заплановане проведення технічних робіт.

З 00:00 02.07.2022 до 14.00 02.07.2022 — сервіси МТСБУ будуть недоступні. Це, своєю чергою, тимчасово унеможливлює оформлення страхових полісів онлайн. Тобто, українці у цей час не зможуть оформити поліс страхування онлайн на Це, своєю чергою, тимчасово унеможливлює оформлення страхових полісів онлайн. Тобто, українці у цей час не зможуть оформити поліс страхування онлайн на Finance.uа Страхування та на інших сайтах страхових компаній.

За інформацією від МТСБУ, відомство хоче налагодити роботу своїх електронних сервісів з використанням хмарних ресурсів Ucloud. Цей крок допоможе забезпечити безперервне функціонування інформаційних систем МТСБУ в умовах воєнного стану, а також зменшити ризики втрати інформації та працездатності систем у разі можливого пошкодження інфраструктури МТСБУ від бойових дій.

Довідка Finance.ua:

якщо ви плануєте поїздку на початку липня або хочете придбати будь-який поліс страхування — радимо зробити це заздалегідь;

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