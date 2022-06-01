Сервіс графічного дизайну Canva повністю йде з росії — Finance.ua
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Сервіс графічного дизайну Canva повністю йде з росії

Вчора 22:26Фондовий ринок
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Сервіс графічного дизайну Canva оголосив, що блокує доступ до Canva в Росії в осяжному майбутньому та повністю виходить з рф.
Про це йдеться у заяві компанії від 1 червня.
"Ми твердо підтримуємо Україну, підтримуємо мир і свободу.
Як і мільярди людей у ​​всьому світі, ми шоковані, коли спостерігаємо, як тривають воєнні злочини та загинули тисячі невинних людей, оскільки росія продовжує свою незаконну війну в Україні. Як ми говорили на початку березня, ми різко виступаємо проти триваючих актів агресії російського уряду, і ми прагнемо відстоювати мир і безпеку всюди, тому ми блокуємо доступ до Canva в росії в осяжному майбутньому", — заявив співзасновник компанії Кліфф Обрехт.

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Також Canva відкрила доступ до шаблонів, які допомагають висвітлювати події про війну.
За словами представників компанії, їх активно використовували в росії, але «в умовах жорсткого контролю російського уряду, що триває, над протестами і активізмом ми розуміємо, що ситуація змінилася, і наша реакція повинна змінитися разом з нею».
За матеріалами: Економічна Правда
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