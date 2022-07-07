Сервіс доставки їжі Bolt Food починає працювати у Вінниці — Finance.ua

Сервіс доставки їжі Bolt Food починає працювати у Вінниці Вчора 15:45 — Фондовий ринок

Компанія Bolt запускає у Вінниці послугу доставки їжі через мобільний додаток Bolt Food, а також надає знижки 30% та безкоштовну доставку. Це вже шосте українське місто, де працюватиме такий сервіс.

Сервіс доставки їжі Bolt Food було запущено в Україні восени 2020 року. Компанія продовжує роботу під час повномасштабної війни в Україні, доставляючи їжу у Львові, Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові. Наступне на черзі місто — Вінниця, де швидка доставка їжі від Bolt Food почала працювати з сьогодення.

Щоб скористатися сервісом, мешканцям Вінниці потрібно завантажити додаток Bolt Food на смартфон і зробити кілька простих кроків:

вибрати ресторан;

ознайомитися з меню та додати страви до кошика;

вибрати адресу доставки та спосіб оплати;

дочекатись кур’єра, який привезе замовлення.

Наразі з Bolt Food співпрацює вже понад 20 закладів харчування, серед яких KFC, Львівські круасани, Аристократ, Lavinia та багато інших. Їх список постійно розширюється. На період запуску в додатку Bolt Food діє знижка 30% та безкоштовна доставка, що поширюється абсолютно на всі страви та заклади.

«Для нас важливо не лише відновлювати довоєнні замовлення там, де наш сервіс працював до повномасштабного вторгнення, а й розвивати його у нових містах. Таким чином, ми підтримуємо український бізнес, робимо життя українців більш комфортним та надаємо допомогу країні та волонтерам», — зазначає керівник напряму доставки їжі Bolt Food в Україні Іван Грінчук.

Крім того, кожен користувач сервісу може долучитися до підтримки волонтерів, заплативши за благодійну страву у додатку Bolt Food у категорії «Подяка волонтеру».

Зазначимо, що послугами компанії Bolt користуються понад 100 млн осіб у 45 країнах Європи та Африки (понад 400 міст). За допомогою мультидодатків надається ціла низка послуг, таких як виклик автомобілів, каршеринг, прокат електросамокатів та електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів. На сьогоднішній день з компанією співпрацюють понад 2,5 млн водіїв і 100 тис. кур’єрів по всьому світу.

В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську та Одесі.

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