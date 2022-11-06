Сервіс Airbnb заявив про найкращий квартал у своїй історії. Дохід компанії сягнув рекордних $2,88 млрд — Finance.ua
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Сервіс Airbnb заявив про найкращий квартал у своїй історії. Дохід компанії сягнув рекордних $2,88 млрд

Фондовий ринок
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Сервіс Airbnb заявив про найкращий квартал у своїй історії. Дохід компанії сягнув рекордних $2,88 млрд
Сервіс Airbnb заявив про найкращий квартал у своїй історії. Дохід компанії сягнув рекордних $2,88 млрд
Дохід платформи для оренди житла Airbnb сягнув $2,88 млрд у третьому кварталі 2022 року, свідчить інформація на її сайті. Компанія назвала минулі три місяці найприбутковішими за всю історію.
Дохід Airbnb зріс на 29% у третьому кварталі в порівнянні з минулорічним показником, досягнувши рекордних $2,88 млрд. Чистий прибуток Airbnb склав $1,2 млрд ($834 млн у третьому кварталі 2021 року).
Кількість бронювань за звітний період зросла на 25% — до 100 млн, а загальна сума бронювань — на 31%, до $15,6 млрд. Середня добова вартість бронювання зросла на 5% за рік — до $156.
В компанії наголосили, що минулий квартал став найприбутковішими в її історії. Але результати могли бути ще кращими, якби не геополітичні та макроекономічні причини.
Досягти таких результатів компанії допомогло зняття ковідних обмежень — люди знову подорожують, зазначили в Airbnb.
Крім того зростають бронювання з тривалим перебуванням — на проживання понад 28 днів припало 20% усіх бронювань. Також в компанії зазначили, що зростає кількість тих, хто здає житло — люди зацікавлені у додатковому заробітку у кризові часи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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