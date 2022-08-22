Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах — Finance.ua
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Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах

Технології&Авто
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Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах
Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах, delo.ua
Серія iPhone 14 від компанії Apple буде представлена у восьми кольорах та надійде в продаж 16 вересня.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія Apple планує анонсувати iPhone 14 на заході 7 вересня. Новий пристрій надійде в продаж 16 вересня — приблизно на тиждень раніше запланованого.
Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах, а саме: червоний, білий, чорний, бірюзовий, темно фіолетовий, сірий, золотий та світлофіолетовий.
Ще один тиждень продажів iPhone 14 повинен допомогти компанії Apple легко подолати торішню позначку в 83 мільярди доларів продажів.
До пандемії Apple зазвичай разом випускала новий iPhone і Apple Watch у вересні, а потім разом нові iPad і Mac у жовтні. Цього року очікується повернення до цього формату, і Apple, ймовірно, планує випустити нові Mac і iPad приблизно через місяць після iPhone.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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