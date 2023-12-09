Середня заробітна плата в Україні зросла: у яких сферах заробляють найбільше — Finance.ua

Середня заробітна плата в Україні зросла: у яких сферах заробляють найбільше Вчора 17:03 — Особисті фінанси

Середня заробітна плата в Україні зросла: у яких сферах заробляють найбільше

У листопаді середня заробітна плата зросла на 3% і склала 18 500 грн.

Про це свідчать дані дослідження Work.ua.

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Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн до 18 500 грн), Одеській (+150 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+245 грн до 17 745 грн), та Харківській області (+500 грн до 17 500 грн).

Найбільше зростання зарплат відчули працівники в таких сферах:

з 35 000 до 37 500 — «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;

з 23 000 до 24 000 — «Продаж, закупівля»;

з 20 000 до 22 250 — «Страхування»;

з 20 000 до 21 000 — «Управління персоналом, HR»;

з 18 500 до 20 000 — «Медицина, фармацевтика»;

з 19 000 до 20 000 — «Телекомунікації та зв’язок»;

з 16 000 до 19 000 — «Охорона, безпека»;

з 18 000 до 19 000 — «Робочі спеціальності, виробництво»;

з 17 500 до 18 300 — «Юриспруденція»;

з 15 000 до 15 500 — «Освіта, наука»;

з 15 000 до 15 500 — «Роздрібна торгівля».

Причому, якщо порівняти із жовтнем, найбільше зросли зарплати саме в категорії «Охорона, безпека» — на 19%. Це повʼязано з військовим рекрутингом, адже таким фахівцям пропонують від 25 000 грн до 125 000 грн. Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) також очолюють спеціалісти, які потрібні війську: інженер дронів, пілот (75 000 грн) та звʼязківець (67 500 грн).

Серед цивільних професій найбільші зарплати в листопаді мали:

58 500 — медіабаєр;

50 000 — ендодонтист;

45 000 — водій-міжнародник;

40 000 — рієлтор;

37 500 — рихтувальник;

36 000 — бізнес-аналітик;

35 000 — медіапродюсер;

34 000 — арматурник;

33 750 — автослюсар.

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