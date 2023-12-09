Середня заробітна плата в Україні зросла: у яких сферах заробляють найбільше — Finance.ua

Середня заробітна плата в Україні зросла: у яких сферах заробляють найбільше
У листопаді середня заробітна плата зросла на 3% і склала 18 500 грн.
Про це свідчать дані дослідження Work.ua.
Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн до 18 500 грн), Одеській (+150 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+245 грн до 17 745 грн), та Харківській області (+500 грн до 17 500 грн).
Найбільше зростання зарплат відчули працівники в таких сферах:
- з 35 000 до 37 500 — «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;
- з 23 000 до 24 000 — «Продаж, закупівля»;
- з 20 000 до 22 250 — «Страхування»;
- з 20 000 до 21 000 — «Управління персоналом, HR»;
- з 18 500 до 20 000 — «Медицина, фармацевтика»;
- з 19 000 до 20 000 — «Телекомунікації та зв’язок»;
- з 16 000 до 19 000 — «Охорона, безпека»;
- з 18 000 до 19 000 — «Робочі спеціальності, виробництво»;
- з 17 500 до 18 300 — «Юриспруденція»;
- з 15 000 до 15 500 — «Освіта, наука»;
- з 15 000 до 15 500 — «Роздрібна торгівля».
Причому, якщо порівняти із жовтнем, найбільше зросли зарплати саме в категорії «Охорона, безпека» — на 19%. Це повʼязано з військовим рекрутингом, адже таким фахівцям пропонують від 25 000 грн до 125 000 грн. Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) також очолюють спеціалісти, які потрібні війську: інженер дронів, пілот (75 000 грн) та звʼязківець (67 500 грн).
Серед цивільних професій найбільші зарплати в листопаді мали:
- 58 500 — медіабаєр;
- 50 000 — ендодонтист;
- 45 000 — водій-міжнародник;
- 40 000 — рієлтор;
- 37 500 — рихтувальник;
- 36 000 — бізнес-аналітик;
- 35 000 — медіапродюсер;
- 34 000 — арматурник;
- 33 750 — автослюсар.
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