Середня вартість авто з пробігом в Україні — Finance.ua
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Середня вартість авто з пробігом в Україні

Технології&Авто
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В Україні почали дорожчати вживані автомобілі. Здорожчали майже усі популярні на ринку моделі.
За даними Інституту досліджень авторинку, середня ціна легковиків, які продавали в інтернеті у квітні 2023 року, склала $5 600. Це на 5,7% більше, ніж у березні-2023.
Аналітики з’ясували, що протягом квітня 2023 року українці розмістили в інтернеті 218,4 тисячі оголошень про продаж легкових автомобілів. Це — на 15% менше, ніж у березні. Таким чином, після чотиримісячного зростання активність в інтернет-продажах автомобілів зменшилася до рівня грудня-2022.
Синхронно зменшилася й сукупна вартість розміщених в оголошеннях автомобілів: у квітні вона зафіксована на рівні $1,85 мільярда, що на $0,22 мільярда менше, ніж у березні.
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Як повідомлялось, в квітні українці придбали майже 94 тисячі вживаних автомобілів. Це на понад 47% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року. Частка внутрішніх перепродажів залишається стабільно високою — близько 84%.
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За матеріалами:
mmr.ua
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