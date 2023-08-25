Середній вік понад 19 років: які автобуси возять українців — Finance.ua

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Середній вік понад 19 років: які автобуси возять українців

Технології&Авто
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Середній вік понад 19 років: які автобуси возять українців
Середній вік понад 19 років: які автобуси возять українців
Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні протягом липня та визначили топ моделей в трьох сегментах автобусів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

Динаміка ринку автобусів

У липні 2023 року українці придбали 852 нових та вживаних автобусів. Такий показник на 48,2% більший, ніж за аналогічний період минулого року та на 4,3% менший, ніж у червні-2023. Таким чином, показники авторинку в сегменті продажів автобусів також наближаються до рівня, який був до початку повномасштабного вторгення.
Більшість автобусів купили на внутрішньому ринку: 710 штук, що склало 83,3% від загальної кількості.
З-за кордону привезли 10,7% вживаних автобусів від загальної кількості: 91 штуку.
Також у липні вперше зареєстрували 51 новий автобус: 35 із них були виготовлені або переобладнані в Україні (4,1%), 16 шт. імпортували з-за кордону (1,9%).

Найпопулярніші автобуси на внутрішньому ринку

Лідером внутрішніх перепродажів стабільно залишаються автобуси на шасі Mercedes-Benz Sprinter (136 шт.). Значна частина цих транспортних засобів була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто.
На другому місці опинилися автобуси на базі Mercedes Benz T1 та T2 (125 шт. сумарно), які не випускаються з середини 90-х років минулого століття. Цей пункт також включає вантажні транспортні засоби, які свого часу були переобладнані в автобуси.
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Третє місце посіли українські автобуси БАЗ/ЧАЗ А079 «Еталон» (46 шт.), а четверте — Volkswagen LT (44 шт.).
Замикає п’ятірку найпопулярніших моделей липня на внутрішньому ринку ще один український автобус — Богдан/Ataman A-092 (41 шт.).
Загалом на внутрішньому ринку більшість складають автобуси малої та середньої вмістимості. При цьому 4 із 20 найпопулярніших моделей мають російське коріння: або виготовлені там, або побудовані на базі їх агрегатів.
  1. Mercedes-Benz Sprinter — 136 шт.
  2. Mercedes-Benz T1/T2 — 125 шт.
  3. БАЗ/ЧАЗ А079 «Еталон» — 46 шт.
  4. Volkswagen LT — 44 шт.
  5. Богдан/Ataman A-092 — 41 шт.
  6. Iveco Daily — 30 шт.
  7. Рута 25 — 19 шт.
  8. Volkswagen Crafter — 18 шт.
  9. ПАЗ 3205 — 12 шт.
  10. ПАЗ 4234 — 12 шт.
  11. Рута 20 — 11 шт.
  12. БАЗ 2215 — 9 шт.
  13. Mercedes-Benz Tourismo — 8 шт.
  14. Renault Master — 8 шт.
  15. Setra 300-Series — 8 шт.
Середній вік автобусів, котрі продавали на внутрішньому ринку у липні, склав 19,1 року — це на 0,6 року більше, ніж минулого місяця, і на 1,8 року більше, ніж в липні-2022. Тобто, ринок автобусів в Україні старіє. В першу чергу — через низьку купівельну спроможність та відсутні програми фінансування для купівлі нового рухомого складу. Натомість імпорт вживаних автобусів обмежений законодавчо.
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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