Середній вік понад 19 років: які автобуси возять українців — Finance.ua

Середній вік понад 19 років: які автобуси возять українців Сьогодні 05:57 — Технології&Авто

Середній вік понад 19 років: які автобуси возять українців

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні протягом липня та визначили топ моделей в трьох сегментах автобусів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

Динаміка ринку автобусів

У липні 2023 року українці придбали 852 нових та вживаних автобусів. Такий показник на 48,2% більший, ніж за аналогічний період минулого року та на 4,3% менший, ніж у червні-2023. Таким чином, показники авторинку в сегменті продажів автобусів також наближаються до рівня, який був до початку повномасштабного вторгення.

Більшість автобусів купили на внутрішньому ринку: 710 штук, що склало 83,3% від загальної кількості.

З-за кордону привезли 10,7% вживаних автобусів від загальної кількості: 91 штуку.

Також у липні вперше зареєстрували 51 новий автобус: 35 із них були виготовлені або переобладнані в Україні (4,1%), 16 шт. імпортували з-за кордону (1,9%).

Найпопулярніші автобуси на внутрішньому ринку

Лідером внутрішніх перепродажів стабільно залишаються автобуси на шасі Mercedes-Benz Sprinter (136 шт.). Значна частина цих транспортних засобів була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто.

На другому місці опинилися автобуси на базі Mercedes Benz T1 та T2 (125 шт. сумарно), які не випускаються з середини 90-х років минулого століття. Цей пункт також включає вантажні транспортні засоби, які свого часу були переобладнані в автобуси.

Читайте також Для реєстрації автобусів через єЧергу необхідні лише 5 хвилин — заступник міністра

Третє місце посіли українські автобуси БАЗ/ЧАЗ А079 «Еталон» (46 шт.), а четверте — Volkswagen LT (44 шт.).

Замикає п’ятірку найпопулярніших моделей липня на внутрішньому ринку ще один український автобус — Богдан/Ataman A-092 (41 шт.).

Загалом на внутрішньому ринку більшість складають автобуси малої та середньої вмістимості. При цьому 4 із 20 найпопулярніших моделей мають російське коріння: або виготовлені там, або побудовані на базі їх агрегатів.

Mercedes-Benz Sprinter — 136 шт. Mercedes-Benz T1/T2 — 125 шт. БАЗ/ЧАЗ А079 «Еталон» — 46 шт. Volkswagen LT — 44 шт. Богдан/Ataman A-092 — 41 шт. Iveco Daily — 30 шт. Рута 25 — 19 шт. Volkswagen Crafter — 18 шт. ПАЗ 3205 — 12 шт. ПАЗ 4234 — 12 шт. Рута 20 — 11 шт. БАЗ 2215 — 9 шт. Mercedes-Benz Tourismo — 8 шт. Renault Master — 8 шт. Setra 300-Series — 8 шт.

Середній вік автобусів, котрі продавали на внутрішньому ринку у липні, склав 19,1 року — це на 0,6 року більше, ніж минулого місяця, і на 1,8 року більше, ніж в липні-2022. Тобто, ринок автобусів в Україні старіє. В першу чергу — через низьку купівельну спроможність та відсутні програми фінансування для купівлі нового рухомого складу. Натомість імпорт вживаних автобусів обмежений законодавчо.

Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.