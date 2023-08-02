Для реєстрації автобусів через єЧергу необхідні лише 5 хвилин — заступник міністра — Finance.ua
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Для реєстрації автобусів через єЧергу необхідні лише 5 хвилин — заступник міністра

Казна та Політика
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Для реєстрації автобусів через єЧергу необхідні лише 5 хвилин — заступник міністра
Для реєстрації автобусів через єЧергу необхідні лише 5 хвилин — заступник міністра
єЧерга запрацювала для пасажирських автобусів на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Тепер водію, щоби пройти кордон, треба виділити лише 5 хвилин на реєстрацію.
Про це «Українському радіо» зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.
За його словами, електронна черга для перетину кордону — це послуга, яка дозволяє фізично не простоювати в черзі перед кордоном, а приїхати на конкретний час і пройти кордон.
Деркач констатує, що нинішні довгі черги утворюються через те, що «наші пункти пропуску не мають фізично можливості пропускати кількість автобусів, яка зараз йде через кордон. Бо у нас через розв’язану росією війну закрите авіа- та морське сполучення. Тому всі їдуть залізницею та автодорогами, і навантаження на них дуже велике».
Заступник міністра запевняє, що намагаються систематизувати всю цю роботу, хоча «такий процес нелегкий, бо у нас є 1,5 тисячі міжнародних маршрутів. Щоби зробити це системно і спробувати, як це працює, щоби не створювати будь-яких перешкод, ми вирішили зробити це пілотно на пункті пропуску „Ягодин-Дорогуськ“. Саме тут проходить 40−50 автобусів вдень, які мають попередньо зареєструватися в системі електронної черги перед тим, як виїжджатимуть і прибуватимуть до пункту пропуску».
Деркач запевнив, що водію, щоби пройти кордон, треба виділити лише 5 хвилин свого часу, щоби зареєструватися і вказати свої дані. В найближчих планах — глобальна реформа пасажирських перевезень в Україні, як міжнародних, так і українських.

Довідка Finance.ua:

  • з понеділка, 31 липня, почалося тестування електронної черги для перетину кордону автобусами на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ»;
  • у грудні 2022 року на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» запрацювала у межах пілотного проєкту електронна черга перетину кордону. У травні єЧерга повноцінно працювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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