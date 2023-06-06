Середній річний пробіг електрокарів на 30% менший, ніж у бензинових моделей — Finance.ua

Середній річний пробіг електрокарів на 30% менший, ніж у бензинових моделей Сьогодні 04:29 — Технології&Авто

Середній річний пробіг електрокарів на 30% менший, ніж у бензинових моделей

iSeeCars опублікував результати недавнього дослідження, під час якого експерти порталу проаналізували дані понад 860 000 автомобілів. Як з’ясувалося, власники електромобілів використовують їх набагато рідше, ніж аналогічні бензинові моделі.

За даними iSeeCars, трирічний електромобіль в середньому проїжджає 14 579 км на рік, тоді як автомобіль з ДВЗ — 20 532 км. При цьому середня ціна типового трирічного електромобіля становить 45 147 доларів проти 30 760 доларів за аналогічний автомобіль з ДВЗ. Таким чином, віддавши за «батарейний» автомобіль на 47% більше, власник використовує його на 29% рідше.

Найчастіше американці купують електромобілі Tesla. При цьому всі чотири моделі перевищують середній показник використання, але частіше виїжджає флагманський кросовер Model X. Середньорічний пробіг моделі - 16 702 км. Model Y проїжджає 16 414 км на рік, Model 3 — 16 029 км, а Model S — 15 031 км. Для порівняння, середній пробіг електромобілів у США, за винятком Tesla, складає 10 813 км на рік.

Найрідше на дорогах зʼявляється Porsche Taycan. Власники німецького спорткара проїжджають у середньому 7 799 км на рік. Частково це пов’язано з тим, що для щоденних поїздок у них є інші автомобілі. Також на частоту використання Taycan впливають невеликий запас ходу (364 км по EPA) та високий цінник — в середньому 117 484 долари.

Також на нижніх позиціях рейтингу опинилися Hyundai Ioniq Electric та Nissan Leaf із запасом ходу 275 та 305 км відповідно. Але на дороги вони виїжджають частіше за Porsche Taycan.

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Autogeek За матеріалами:

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