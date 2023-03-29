Сербія відправила Україні обладнання для відновлення енергетики — Finance.ua

Сербія відправила Україні обладнання для відновлення енергетики
Сербія відправила Україні гуманітарну допомогу. Мова йде про чотири вантажівки з обладнанням для підтримки енергетичного сектора.
Про це повідомляє представництво Сербії в ЄС.
Уряд Сербії виділив для України обладнання, а транспорт надав Європейський союз. Вантажівки 28 березня виїхали до Румунії, звідки попрямують до України.
Прем’єрка Сербії Ана Брнабич, посол України Володимир Толкач і голова делегації ЄС в Сербії Еммануеле Жофре були присутні під час відправки гуманітарного вантажу.
«Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. Російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги», — заявив Жофре.
Прем’єрка Сербії висловила солідарність з українцями і засудила атаки на цивільне населення та об’єкти інфраструктури.
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