Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада — Finance.ua
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Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада

Енергетика
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Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада
Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада
Починаючи з листопада Сербія не імпортуватиме російську нафту через санкції Євросоюзу.
Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє сербське видання Telegraf.
«Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше», — сказав глава Сербії.
Нагадаємо, Сербія придбала 500 мільйонів кубометрів газу в Угорщини, і цей газ зберігатиметься в угорських сховищах.
Сербія, повністю залежна від постачання російського газу, планує закуповувати газ у Азербайджану в 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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