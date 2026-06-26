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Sense Bank запустив Sense PayLink для бізнесу: швидкий прийом оплат через соцмережі

Фондовий ринок
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Sense Bank запустив Sense PayLink для бізнесу: швидкий прийом оплат через соцмережі
Sense Bank запустив Sense PayLink для бізнесу: швидкий прийом оплат через соцмережі
Sense Bank запустив Sense PayLink — новий сервіс інтернет-еквайрингу для підприємців, який дозволяє приймати онлайн-оплати від клієнтів просто за посиланням, без складної технічної інтеграції.
Новий сервіс створений для бізнесів, які продають товари чи послуги через соціальні мережі або сайт. За допомогою Sense PayLink підприємець може швидко сформувати посилання на оплату та надіслати його клієнту в месенджері, соцмережах або іншому зручному каналі комунікації.
Клієнт переходить за посиланням і підтверджує покупку банківською карткою або за допомогою електронних гаманців Apple Pay чи Google Pay. Кошти автоматично зараховуються на рахунок бізнесу.
«Sense PayLink — це win-win рішення для бізнесу та його клієнтів. Підприємці можуть продавати там, де сьогодні перебуває їхня аудиторія — у соціальних мережах, месенджерах та інших онлайн-каналах — і збільшувати кількість продажів завдяки простому шляху до оплати. А клієнти отримують можливість комфортно й швидко купувати товари чи послуги з будь-якої точки світу», — коментує Романенко Сергій, начальник управління електронної комерції Sense Bank.
Підключення до Sense PayLink є безплатним, абонентська плата відсутня. Для всіх українських карток комісія за успішну операцію становить 1,30%.
Sense PayLink допомагає бізнесу швидше приймати оплати, спрощує шлях клієнта до покупки та дозволяє підприємцям продавати онлайн без додаткових витрат на складні платіжні рішення.
Детальніше про сервіс можна дізнатися на сайті Sense Bank.
За матеріалами:
Сенс Банк
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