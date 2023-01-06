Sense Bank отримав почесну нагороду від Mastercard: Відзнаку Стійкості — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Sense Bank отримав почесну нагороду від Mastercard: Відзнаку Стійкості Сьогодні 10:03 — Фондовий ринок

Глобальна технологічна компанія Mastercard нагородила Sense Bank Відзнакою Стійкості (Resilience Award) у 2022 році. Банк відзначено за незламність, зокрема в розвитку еквайрингу, емісії та приватного банкінгу, за рішучість працювати попри все на спільному фронті, за відповідальність та готовність підтримувати інших.

«Незважаючи на усі складнощі, кожного дня пліч-о-пліч ми стійко тримаємо спільний фронт. Мати таких надійних партнерів і разом працювати на благо України — безцінно», — зазначили у Mastercard.

З перших днів війни Sense Bank поряд зі своїми клієнтами та партнерами, забезпечує стабільну роботу. За 2022 рік у банку було оформлено понад 700 тис карток Mastercard, серед яких найбільша кількість зарплатних, соціальних, пенсійних та карток відкритих в рамках пакeтів послуг, 74% емісії склали цифрові картки.

У напрямі торгового еквайрингу банк зосередився на розробці актуальних сервісів, з урахуванням вимог воєнного часу. Так, Sense Bank один з перших запустив послугу «Готівка на касі». У воєнні часи ця функція виявилась вкрай необхідною та активно використовується покупцями.

Наразі Sense Bank пропонує клієнтам послугу торгового еквайрингу із підтримкою найсучасніших функцій, які має POS-термінальне обладнання: чайові безготівково, оплата частинами, інтеграція з касою, функція преавторизація для готельного бізнесу, поповнення картки та видача готівки на касах торговельних підприємств, функція мультимерчант, яка дозволяє приймати оплату за платіжними картками кількома юридичними особами через один POS-термінал.

Також протягом 2022 року банком було реалізовано протокол операцій електронної комерції 3DSecure 2.0, що значно підвищує безпеку користування платіжними картками. За час війни на новий протокол переведено усі операції цифрового банку Sense SuperApp та понад 100 партнерів банку.

Приватний банкінг aClub у 2022 році адаптувався до нових умов та продемонстрував стабільний розвиток і підтримку своїх клієнтів як в Україні, так i за кордоном. Пiд час вiйни всi відділення aClub були відчинені для клієнтів. Також aClub продовжив розвивати програму лояльності: спеціальні пропозиції та знижки вiд свiтових партнерiв та міжнародні аеропортові сервіси.

Банк й надалі вдосконалює та покращує свої сервіси для клієнтів та партнерів. Продовжуємо невпинно працювати та наближати перемогу України разом.

Sense Bank — один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

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