Sense Bank розширив функціональність свого цифрового застосунку Sense SuperApp, надавши клієнтам доступ до сервісів Міжнародного бюро кредитних історій (МБКІ). Завдяки новому партнерству користувачі отримали можливість замовляти звіт про власну кредитну історію або довідку про її відсутність, а також підключати підписку на моніторинг усіх змін безпосередньо в застосунку.

Інтеграція з МБКІ відкриває клієнтам Sense доступ до однієї з найбільших баз даних кредитних договорів в Україні — понад 75 мільйонів записів. МБКІ є частиною міжнародної групи Creditinfo Group та працює на ринку України з 2006 року.

Серед нових послуг — миттєве отримання звіту про кредитну історію з офіційним перекладом англійською (за потреби) та підключення підписки на моніторинг, що дозволяє відстежувати всі зміни: нові заявки, оновлення інформації, запити від фінансових установ. Сповіщення надсилаються на електронну пошту, а звіти доступні не частіше ніж раз на добу протягом року з дати активації послуги.

Новий функціонал має практичну цінність як для активних користувачів банківських продуктів, так і для тих, хто планує оформлення кредитів, іпотеки чи поїздки за кордон. Наявність актуального звіту про кредитну історію дозволяє уникати неприємних сюрпризів, своєчасно виявляти спроби шахрайських дій, а також підвищує шанси на схвалення фінансування в банках.

«Ми віримо, що прозорість і доступність фінансових даних — це необхідний рівень культури банкінгу. Додаючи у Sense SuperApp сервіси разової перевірки та підписку на моніторинг кредитної історії, ми допомагаємо клієнтам не лише бути обізнаними, а й тримати під контролем доступ до інформації про власні зобов’язання», — зазначила Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Sense Bank.

Нові послуги доступні у розділі «Продукти» → «Оформити довідку». Оплата здійснюється з будь-якої картки або рахунку. Звіт або довідка надходить на електронну пошту протягом кількох хвилин.

