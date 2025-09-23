0 800 307 555
Sense Bank автоматизував клієнтську підтримку за допомогою платформи NovaTalks

Sense Bank автоматизував клієнтську підтримку за допомогою платформи NovaTalks
Sense Bank автоматизував клієнтську підтримку за допомогою платформи NovaTalks
Sense Bank оголосив про впровадження омніканальної платформи NovaTalks від NovaIT, яка об’єднує всі канали комунікації з клієнтами в єдиному інтерфейсі.
Технологічне рішення було адаптоване під специфіку великої фінансової організації: банк впровадив AI-асистента для підтримки операторів, чат-боти з прописаними сценаріями для відповідей на найпоширеніші запити, а також інтегрував платформу з внутрішньою CRM.
Як вказано на сайті банку, це дозволило автоматизувати частину рутинної комунікації, суттєво зменшити навантаження на операторів, скоротити середній час відповіді клієнту.
За словами Олександра Драгіна, керівника напряму з розвитку інформаційних технологій Sense Bank, інтеграція NovaTalks з CRM-системою відкрила для банку нові можливості у сфері клієнтського сервісу — від автоматичної ідентифікації до точного маршрутизування звернень. «Це дозволило зробити обслуговування більш персоналізованим та швидким».
Від початку запуску NovaTalks було зафіксовано зростання частки звернень, які обробляються ботами, а також помітне підвищення швидкості реагування на запити клієнтів. Крім того, у разі повітряної тривоги чат-бот автоматично повідомляє про це клієнта та намагається самостійно опрацювати запит, даючи змогу співробітникам контактного центру вчасно перейти до укриття.
Нагадаємо, раніше Sense Bank заявив про запуск нової онлайн-функції для ФОП: відтепер додавати довірену особу можна прямо в мобільному застосунку Sense SuperApp.
За матеріалами:
Сенс Банк
