Sense Bank автоматизував клієнтську підтримку за допомогою платформи NovaTalks
Sense Bank оголосив про впровадження омніканальної платформи NovaTalks від NovaIT, яка об’єднує всі канали комунікації з клієнтами в єдиному інтерфейсі.
Технологічне рішення було адаптоване під специфіку великої фінансової організації: банк впровадив AI-асистента для підтримки операторів, чат-боти з прописаними сценаріями для відповідей на найпоширеніші запити, а також інтегрував платформу з внутрішньою CRM.
Як вказано на сайті банку, це дозволило автоматизувати частину рутинної комунікації, суттєво зменшити навантаження на операторів, скоротити середній час відповіді клієнту.
За словами Олександра Драгіна, керівника напряму з розвитку інформаційних технологій Sense Bank, інтеграція NovaTalks з CRM-системою відкрила для банку нові можливості у сфері клієнтського сервісу — від автоматичної ідентифікації до точного маршрутизування звернень. «Це дозволило зробити обслуговування більш персоналізованим та швидким».
Від початку запуску NovaTalks було зафіксовано зростання частки звернень, які обробляються ботами, а також помітне підвищення швидкості реагування на запити клієнтів. Крім того, у разі повітряної тривоги чат-бот автоматично повідомляє про це клієнта та намагається самостійно опрацювати запит, даючи змогу співробітникам контактного центру вчасно перейти до укриття.
Нагадаємо, раніше Sense Bank заявив про запуск нової онлайн-функції для ФОП: відтепер додавати довірену особу можна прямо в мобільному застосунку Sense SuperApp.
