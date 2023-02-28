Сенс Банк змінює відсоткові ставки за депозитами та картками — Finance.ua

Сенс Банк змінює відсоткові ставки за депозитами та картками Сьогодні 15:29 — Кредит&Депозит

Сенс Банк змінює відсоткові ставки за депозитами та картками

Сенс Банк змінює відсоткові ставки за депозитами та картками. Зміни відбудуться у два етапи — 9 березня та 1 квітня 2023 року.

Про це повідомив представник банку.

Як пояснюють у банку, причина змін — впровадження нової політики НБУ, за якою строкові депозити мають стати більш привабливими та вигідними для розміщення, ніж зберігання коштів на рахунках та безстрокових депозитах.

Зміни у відсоткових ставках від 9 березня 2023 року

Зменшуються ставки за деякими депозитами для нових та діючих угод:

вклад «Ощадний» у гривні — нова ставка 4% річних (була 8%);

вклад «Ощадний» у доларах та євро — нова ставка 0,01% річних (була 2%);

вклад «Скарбничка» — нова ставка 4% річних (була 8%).

Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року

Банк запускає новий депозит «Швидкий».

«Якщо ви звикли розміщувати кошти на безстроковому депозиту або на картковому рахунку, щоб накопичувати та завжди мати вільний доступ до своїх коштів, то депозит „Швидкий“ саме для вас», — кажуть у банку.

Умови депозиту «Швидкий»:

ставки: у гривні — 13% річних, у доларах — 2% річних (відкриття у валюті євро — не передбачено);

строк депозиту — 3 дні, при цьому дохід нараховується за кожен день. Навіть якщо відкрили депозит до 23:50 (кінець банківського дня) — це буде перший день, за який нарахують відсотки;

автопролонгація — можна пролонгувати необмежену кількість разів: вмикайте та вимикайте коли забажаєте у Sense SuperApp (окрім вихідних).

Нові умови депозиту «Прибутковий»:

для строків розміщення 7 днів — 13% річних;

для строків розміщення 14 днів — 14% річних.

Депозит «Максимальний» буде закритий на оформлення. Для діючих угод ставка буде встановлена в розмірі 7% річних (замість 14%), ставка при закритті або частковому знятті встановлена в розмірі 3% (замість 10%).

Депозит «Мобільний» буде закритий на оформлення, натомість клієнти банку зможуть відкривати вигідний депозит «Швидкий» або «Прибутковий» (на такі ж строки), а для пролонгації діючого вкладу «Мобільний» ставки підвищено:

для строків розміщення 7 днів — 13% річних (раніше було 12%);

для строків розміщення 14 днів — 14% річних (раніше було 13%).

Бонус при пролонгації для вкладу «Мобильный» продовжує діяти.

Зміни у відсоткових ставках від 1 квітня 2023 року

Банк зменшує відсоткові ставки на «Дохідному сейфі»:

для карток з пакетів послуг White, Сomfort, Zero, Zero new — нова ставка 3% річних (до 31 березня — 6,5% річних);

для карток з пакетів послуг Black, Ultra, Zero Limited — нова ставка 4% річних (до 31 березня — 8% річних);

для карток з пакетів послуг Graphite, Platinum Black, PlatinumBlack+ — нова ставка 5% річних (до 31 березня — 9% річних).

Банк також зменшує відсоткову ставку на власні кошти на картках Сaméléon та «Вигода» — нова ставка 4% річних (до 31 березня — 8% річних).

Крім того, зменшується відсоткова ставка на власні кошти на картках з пакетів послуг Comfort та White для пенсій, соціальних виплат та виплат від ФГВФО — нова ставка 3% річних (до 31 березня — 6,5% річних).

Ставки для іноземної валюти залишаться без змін.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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