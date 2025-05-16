Сенатори США представили законопроєкт, що забороняє Штатам визнавати українські землі частиною рф — Finance.ua

Сенатори США представили законопроєкт, що забороняє Штатам визнавати українські землі частиною рф Сьогодні 15:28

Сенатори США представили законопроєкт, що забороняє Штатам визнавати українські землі частиною рф

Двоє американських сенаторів-демократів Майкл Беннет та Дік Дурбін представили законопроєкт, який забороняє США визнавати претензії рф на суверенітет над Кримом або будь-якою іншою захопленою українською територією.

Про це повідомила пресслужба Беннета.

Окрім Беннета і Дурбіна, співавтором законопроєкту виступив сенатор США Джефф Мерклі.

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Беннет зауважив, що понад три роки українці борються проти невиправданої та неспровокованої агресії рф, однак «недалекоглядна політика адміністрації Трампа продовжує заохочувати путіна і диктаторів по всьому світу послаблювати Україну і погіршувати відносини США з надійними союзниками по всьому світу».

«Заради національної безпеки США та демократії в усьому світі наша підтримка України повинна залишатися непохитною. Цей законопроєкт підтверджує, що Сполучені Штати ніколи не капітулюють і не визнають претензії росії на суверенітет над Кримом та іншими насильно захопленими українськими територіями», — сказав Беннет.

Дурбін нагадав, що Трамп обіцяв у разі його обрання президентом закінчити війну росії проти України за один день, однак минуло вже понад 100 днів його президентства, а росія продовжує війну.

«І замість того, щоб припинити війну, Дональд Трамп відштовхнув і залякує наших союзників по всьому світу. Оскільки президент Трамп продовжує вести переговори, які підривають свободу України та довіру до Америки, Конгрес зобов’язаний діяти відповідно до Конституції. Цей законопроєкт підтверджує нашу відданість українському народу і чітко дає зрозуміти, що Сполучені Штати ніколи не визнають суверенні українські території частиною росії», — сказав він.

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У пресслужбі Беннета нагадали, що минулого місяця політик представив законопроєкт про введення санкцій проти росії і суб’єктів, які підтримують російську агресію проти України, якщо росія відмовиться вести добросовісні мирні переговори або знову атакує Україну після досягнення такого миру. У березні Беннет та інші члени Фінансового комітету Сенату вимагали від президента Трампа продовжити торговельні обмеження щодо росії, передбачені Конгресом. У вересні він закликав адміністрацію Байдена дозволити Україні використовувати західну зброю для завдання ударів по військових цілях у росії.

Укрінформ За матеріалами:

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