Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, запобігши шатдауну — Finance.ua
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Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, запобігши шатдауну

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Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, запобігши шатдауну
Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, запобігши шатдауну
Сенат США проголосував за ухвалення законопроєкту про тимчасове фінансування. Тим самим, сенатори запобігли припиненню роботи уряду за кілька годин до крайнього терміну.
Про це повідомляє CNN.
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Як пише видання, за підсумками голосування 54 сенатори були «за», а 46 — «проти». Тепер законопроєкт направляють на стіл президенту США Дональду Трампу. Як очікується, він підпише його.
CNN уточнює, що більшість демократів, які проголосували за ухвалення законопроєкту, голосували «проти» нього під час остаточного затвердження.
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Однак, незважаючи на тиск з боку всієї Демократичної партії, один демократ і один незалежний депутат — приєдналися до республіканців, щоб остаточно затвердити законопроєкт.
«Сенатор-республіканець Ренд Пол був єдиним республіканцем, який проголосував проти», — профінансувало видання.
За матеріалами:
РБК-Україна
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