Секретна зміна коду дозволила FTX використовувати гроші клієнтів - Reuters — Finance.ua

Секретна зміна коду дозволила FTX використовувати гроші клієнтів - Reuters Сьогодні 04:29 — Криптовалюта

Секретна зміна коду дозволила FTX використовувати гроші клієнтів - Reuters

У середині 2020 року головний інженер FTX вніс секретні зміни у програмне забезпечення біржі криптовалют. Завдяки зміні коду інвестфонд Alameda фактично мав необмежену кредитну лінію із депозитів клієнтів FTX.

Він змінив код, щоб звільнити інвестиційний фонд Alameda Research, який належить засновнику FTX Сему Бенкману-Фріду, від функції на торговій платформі, яка автоматично розпродала б активи Alameda у випадку, якщо б він втрачав занадто багато позичених грошей, повідомляє Reuters.

У примітці, що пояснює цю зміну, інженер Нішад Сінгх підкреслив, що FTX ніколи не повинна продавати позиції Alameda.

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Це звільнення дозволило Alameda продовжувати позичати кошти у FTX незалежно від вартості застави, що забезпечує ці позики. Ця зміна у коді привернула увагу Комісії з цінних паперів і бірж США, яка у вівторок звинуватила Бенкмана-Фріда в шахрайстві. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) заявила, що це налаштування означало, що Alameda мала «практично необмежену кредитну лінію». Крім того, мільярди доларів, які FTX таємно позичила Alameda протягом наступних двох років, не надходили з її власних резервів, а були депозитами інших клієнтів FTX, заявила SEC.

SEC і представник Bankman-Fried відмовилися коментувати цю історію для ЗМІ. Сінгх не відповів на кілька запитів про коментарі.

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