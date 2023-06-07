SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase — Finance.ua

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SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase

Фондовий ринок
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SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase
SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти Coinbase Global Inc. у федеральний суд Нью-Йорка у вівторок, 6 червня, стверджуючи, що криптобіржа роками порушувала правила торгівлі цінними паперами.
Про це пише Bloomberg.
Напередодні такі ж дії комісія застосувала і проти криптобіржі Binance.
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Регулятор заявив, що Coinbase, найбільша криптоплатформа США, ухилилася від правил, дозволивши користувачам торгувати численними крипто-токенами, які насправді були незареєстрованими цінними паперами.
«Ми стверджуємо, що Coinbase, незважаючи на те, що підпадає під дію законів про цінні папери, змішувала і незаконно пропонувала функції обміну, брокерсько-дилерської та розрахункової палати», — йдеться у заяві голови SEC Гері Генслера.
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SEC прагне рішення суду, яке вимагатиме від Coinbase дотримання законів про цінні папери та відмови від того, що, за версією комісії, було набуто нечесним шляхом.
SEC також звинуватила Coinbase у порушенні правил щодо сервісу стейкінгу, який дозволяє клієнту передавати свої криптотокени для полегшення транзакцій у блокчейні, який потім виплачує повернення клієнту.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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