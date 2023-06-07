SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase — Finance.ua

SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти Coinbase Global Inc. у федеральний суд Нью-Йорка у вівторок, 6 червня, стверджуючи, що криптобіржа роками порушувала правила торгівлі цінними паперами.

Про це пише Bloomberg.

Напередодні такі ж дії комісія застосувала і проти криптобіржі Binance.

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Регулятор заявив, що Coinbase, найбільша криптоплатформа США, ухилилася від правил, дозволивши користувачам торгувати численними крипто-токенами, які насправді були незареєстрованими цінними паперами.

«Ми стверджуємо, що Coinbase, незважаючи на те, що підпадає під дію законів про цінні папери, змішувала і незаконно пропонувала функції обміну, брокерсько-дилерської та розрахункової палати», — йдеться у заяві голови SEC Гері Генслера.

SEC прагне рішення суду, яке вимагатиме від Coinbase дотримання законів про цінні папери та відмови від того, що, за версією комісії, було набуто нечесним шляхом.

SEC також звинуватила Coinbase у порушенні правил щодо сервісу стейкінгу, який дозволяє клієнту передавати свої криптотокени для полегшення транзакцій у блокчейні, який потім виплачує повернення клієнту.

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