Інвестори вивели з Binance майже $800 мільйонів за добу на тлі позову регулятора — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інвестори вивели з Binance майже $800 мільйонів за добу на тлі позову регулятора

Криптовалюта
26
Інвестори вивели з Binance майже $800 мільйонів за добу на тлі позову регулятора
Інвестори вивели з Binance майже $800 мільйонів за добу на тлі позову регулятора
Інвестори вивели близько 790 млн дол. з криптовалютної біржі Binance та її американської філії за останні 24 години після того, як провідний американський регулятор подав до суду на обидві біржі.
Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Nansen.
Binance зафіксувала чистий відтік криптовалют на суму 778,6 мільйона доларів з блокчейну Ethereum, а її американська філія, Binance. US, зареєструвала чистий відтік у розмірі 13 мільйонів доларів, повідомила Nansen.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Жодна біржа не відповіла одразу на прохання агентства про коментар.
У понеділок Комісія з цінних паперів і бірж США подала в суд на Binance, її генерального директора Чанпена Чжао і оператора Binance. US за те, що Комісія назвала «павутиною обману» з метою ухилення від американських законів.
Місце для вашої реклами
У 13 пунктах звинувачень SEC стверджувала, що Binance штучно завищувала обсяги торгів, перенаправляла кошти клієнтів, не обмежувала доступ американських клієнтів до своєї платформи і вводила інвесторів в оману щодо контролю над ринком.
Цей позов, в якому згадується низка практик, про які вперше повідомило Reuters у серії розслідувань щодо біржі, є найбільш значущим кроком проти криптовалютної компанії з боку SEC.
Читайте також
У заяві, зробленій в понеділок, Binance заявила, що співпрацювала з розслідуваннями SEC і «наполегливо працювала над тим, щоб відповісти на їхні запитання і вирішити їхні проблеми», в тому числі намагаючись досягти врегулювання шляхом переговорів. «Ми маємо намір рішуче захищати нашу платформу», — йдеться в повідомленні компанії.
Bitcoin стабілізувався після падіння у понеділок більш ніж на 5%, що стало найгіршим денним падінням з 19 квітня.
«Це ще один удар по криптоіндустрії і криптобіржам світу», — сказав ринковий аналітик IG Markets Тоні Сікамор про позов SEC.

Довідка Finance.ua:

  • головний регулятор Уолл-стріт — Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) — звинуватила найбільшу криптобіржу світу Binance та її гендиректора Чанпена Чжао в порушенні правил торгівлі цінними паперами.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.