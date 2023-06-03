Кількість NFT на базі Bitcoin перевищила 10 мільйонів — Finance.ua

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Кількість NFT на базі Bitcoin перевищила 10 мільйонів

Криптовалюта
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Кількість NFT на базі Bitcoin перевищила 10 мільйонів
Кількість NFT на базі Bitcoin перевищила 10 мільйонів
У мережі Bitcoin кількість NFT у межах проєкту Ordinals перевищила 10 млн.
Про це свідчать дані аналітиків Dune, повідомляє Forklog.
Понад 80% від загальної кількості таких NFT пов’язані з токенами стандарту BRC-20. Користувачі сплатили комісію за випуск «написів» у розмірі майже $44 млн за увесь час існування Ordinals.

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Найбільшу денну кількість викарбуваних NFT експерти зафіксували 7 травня — понад 400 000.
Кількість NFT на базі Bitcoin перевищила 10 мільйонів
Завдяки популярності проєкту у травні мережа зіткнулася з перевантаженням, що призвело до зростання зборів до рекордних показників за останні два роки. За даними BitInfoCharts, станом на 8 травня середня вартість збору у мережі перевищила $20.
Частка прибутку майнерів, яку вони отримали з комісій, цього місяця сягнула 14,3%. Це найвищий показник з травня 2021 року.
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Варто зазначити, що ситуація довкола Ordinals викликала бурхливі обговорення у криптоіндустрії. Деякі експерти закликали заборонити токени стандарту BRC-20 та «написи» через їхній вплив на мережу першої криптовалюти. Водночас інші фахівці заявили, що проєкт сприяє масовому впровадженню Bitcoin.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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