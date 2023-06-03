Кількість NFT на базі Bitcoin перевищила 10 мільйонів — Finance.ua

Кількість NFT на базі Bitcoin перевищила 10 мільйонів Сьогодні 23:14 — Криптовалюта

Кількість NFT на базі Bitcoin перевищила 10 мільйонів

У мережі Bitcoin кількість NFT у межах проєкту Ordinals перевищила 10 млн.

Про це свідчать дані аналітиків Dune, повідомляє Forklog.

Понад 80% від загальної кількості таких NFT пов’язані з токенами стандарту BRC-20. Користувачі сплатили комісію за випуск «написів» у розмірі майже $44 млн за увесь час існування Ordinals.

Найбільшу денну кількість викарбуваних NFT експерти зафіксували 7 травня — понад 400 000.

Завдяки популярності проєкту у травні мережа зіткнулася з перевантаженням, що призвело до зростання зборів до рекордних показників за останні два роки. За даними BitInfoCharts, станом на 8 травня середня вартість збору у мережі перевищила $20.

Частка прибутку майнерів, яку вони отримали з комісій, цього місяця сягнула 14,3%. Це найвищий показник з травня 2021 року.

Варто зазначити, що ситуація довкола Ordinals викликала бурхливі обговорення у криптоіндустрії. Деякі експерти закликали заборонити токени стандарту BRC-20 та «написи» через їхній вплив на мережу першої криптовалюти. Водночас інші фахівці заявили, що проєкт сприяє масовому впровадженню Bitcoin.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.