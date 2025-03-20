SEAT «засвітила» на дорожніх тестах свій оновлений кросовер Arona — Finance.ua

SEAT «засвітила» на дорожніх тестах свій оновлений кросовер Arona 20.03.2025, 01:04 — Технології&Авто

SEAT «засвітила» на дорожніх тестах свій оновлений кросовер Arona

Іспанська компанія SEAT «засвітила» на дорожніх тестах свій оновлений кросовер Arona. Як повідомляє Carscoops, новинка має стати найдешевшою моделлю в сегменті для виробника.

Дизайн і зміни

Судячи зі шпигунських фото, нова версія SEAT Arona матиме модернізовану передню оптику. Крізь елементи маскування можна помітити й інші зміни, включно зі збільшеними повітрозабірниками та чіткими гранями кузова.

Перспективи Arona

Інсайдери зазначають, що оновлення моделі свідчить про серйозну ставку SEAT на Arona. Вона має залишитися важливою частиною лінійки бренду, поряд із Leon та Ibiza. Найімовірніше, вони збережуться в продажу щонайменше ще 10 років.

Майбутнє марки SEAT

Останніми роками ширилися чутки про намір керівництва концерну VAG закрити автомобільний підрозділ SEAT, переорієнтувавши зусилля на розвиток спортивного суббренду Cupra. Однак хороші фінансові показники минулого року розвіяли всі сумніви щодо майбутнього бренду.

Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.