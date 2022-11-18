СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке «перерахувало» в рф майже 3 млрд грн — Finance.ua
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СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке «перерахувало» в рф майже 3 млрд грн

Кримінал
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Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами рф в Україні.
Про це повідомляє СБУ.
В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у рф «пішло» близько 3 млрд у гривневому еквіваленті.
Як встановив Департамент кібербезпеки СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та рф.
Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.
Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі інтернет.
У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до рф через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.
Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.
За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 рф, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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