СБУ викрила високопосадовців з митниці, які блокували вивезення українського зерна до ЄС — Finance.ua
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СБУ викрила високопосадовців з митниці, які блокували вивезення українського зерна до ЄС

Кримінал
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СБУ викрила високопосадовців з митниці, які блокували вивезення українського зерна до ЄС
СБУ викрила високопосадовців з митниці, які блокували вивезення українського зерна до ЄС, Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки України заблокувала корупційну схему на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях. Викрито керівництво відповідних регіональних митниць, яке організувало механізм незаконного одержання грошей за оформлення експортно-імпортних операцій.
Про це повідомляє СБУ.
Так, за різні суми хабарів вони «гарантували» представникам агрокомпаній безперешкодне митне оформлення оптових партій сільгосппродукції, яку експортували до країн Євросоюзу, зокрема українського зерна.
Також учасники злочинного механізму вимагали гроші з підприємців, які ввозили в Україну іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у торгових мережах нашої держави.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Щодня організатори схеми одержували «прибутки» у сотні тисяч гривень.
У разі відмови сплачувати «данину» — створювали штучні перешкоди під час проведення митних процедур і робили бюрократичні «відмови» у провезенні продукції.
Задокументовано факт вимагання грошей співробітником митниці у столичному регіоні. Серед іншого, він вимагав кошти у бізнесмена, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на службу до ЗСУ і бере участь у бойових діях. Тож, аби його фірма працювала, він вимушений був взяти декілька днів відпустки, щоб заплатити хабар.
Співробітники СБУ затримали чиновника «на гарячому» під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру для нього та інших учасників оборудки.
Крім того, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадовців митного поста «Городок» на Львівщині.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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