СБУ викрила серверний центр, який допомагав хакерам росії влаштовувати кібератаки — Finance.ua
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СБУ викрила серверний центр, який допомагав хакерам росії влаштовувати кібератаки

Кримінал
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СБУ викрила у Києві підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак проти України.
Про це повідомили в СБУ.
Зловмисники «здавали у віртуальну оренду» понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном.
У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади.
Ділки обслуговували понад 100 «абонентів», переважна більшість яких є хакерами з рф. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України.
У ході проведених обшуків виявлено та вилучено:
▪️ комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;
▪️ банківські картки, через які відбувалися розрахунки з «клієнтами»;
▪️ серверне обладнання.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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