СБУ викрила серверний центр, який допомагав хакерам росії влаштовувати кібератаки — Finance.ua

СБУ викрила серверний центр, який допомагав хакерам росії влаштовувати кібератаки Вчора 17:10 — Кримінал

СБУ викрила у Києві підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак проти України.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисники «здавали у віртуальну оренду» понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном.

У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади.

Ділки обслуговували понад 100 «абонентів», переважна більшість яких є хакерами з рф. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України.

У ході проведених обшуків виявлено та вилучено:

▪️ комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

▪️ банківські картки , через які відбувалися розрахунки з «клієнтами»;

▪️ серверне обладнання.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.