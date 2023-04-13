СБУ викрила газотрейдера, який міг зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині — Finance.ua

СБУ викрила газотрейдера, який міг зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині Сьогодні 16:45 — Кримінал

СБУ заявила про викриття масштабної схеми привласнення грошей «Нафтогазу» приватним газотрейдером: зловмисники завдали збитки держкомпанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

«До організації оборудки причетний топменеджмент столичного підприємства-газотрейдера. У 2020 році ця компанія з Києва уклала угоду з одним із теплогенеруючих підприємств Дніпропетровщини», — заявили у відомстві, не називаючи компанію.

Незважаючи на умови договору, у середині лютого 2021 року ця компанія повністю припинила поставки блакитного палива в регіон.

У ситуацію втрутилася держава, оскільки гарантом безперебійного теплопостачання населенню є уряд. Таким чином, газ для опалення Дніпропетровщини брали із ресурсу «Нафтогазу».

Але «Нафтогаз» не отримав за це кошти, додали в СБУ.

"Внаслідок використання приватною компанією з Києва недостовірних відомостей в офіційних документах, усі гроші від теплогенеруючого підприємства Дніпропетровщини пішли на рахунки столичної компанії.

Пізніше посадовці цієї структури легалізували кошти через підконтрольні комерційні структури. Також задокументовано декілька переказів на особисті банківські картки фігурантів", — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили директору, комерційному директору, юрисконсульту компанії-газотрейдера, а також їхньому спільнику про підозру за трьома статтями ККУ, зазначили в СБУ.

Економічна Правда За матеріалами:

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