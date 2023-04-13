СБУ викрила газотрейдера, який міг зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

СБУ викрила газотрейдера, який міг зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині

Кримінал
55
СБУ заявила про викриття масштабної схеми привласнення грошей «Нафтогазу» приватним газотрейдером: зловмисники завдали збитки держкомпанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.
Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.
«До організації оборудки причетний топменеджмент столичного підприємства-газотрейдера. У 2020 році ця компанія з Києва уклала угоду з одним із теплогенеруючих підприємств Дніпропетровщини», — заявили у відомстві, не називаючи компанію.
Незважаючи на умови договору, у середині лютого 2021 року ця компанія повністю припинила поставки блакитного палива в регіон.
У ситуацію втрутилася держава, оскільки гарантом безперебійного теплопостачання населенню є уряд. Таким чином, газ для опалення Дніпропетровщини брали із ресурсу «Нафтогазу».
Але «Нафтогаз» не отримав за це кошти, додали в СБУ.
"Внаслідок використання приватною компанією з Києва недостовірних відомостей в офіційних документах, усі гроші від теплогенеруючого підприємства Дніпропетровщини пішли на рахунки столичної компанії.
Пізніше посадовці цієї структури легалізували кошти через підконтрольні комерційні структури. Також задокументовано декілька переказів на особисті банківські картки фігурантів", — йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили директору, комерційному директору, юрисконсульту компанії-газотрейдера, а також їхньому спільнику про підозру за трьома статтями ККУ, зазначили в СБУ.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.