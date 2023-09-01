СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни — Finance.ua
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СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни

Кримінал
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СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни
СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни, Фото: ssu.gov.ua
Правоохоронці викрили українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів для ЗСУ за штучно завищеною вартістю.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати в Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн.
При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн.
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Правоохоронці своєчасно заблокували оборудку і тим самим запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.
Під час обшуків складського приміщення у фігурантів вилучено танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.
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У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі за ініціативи Служби безпеки та Національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, ьа передано на потреби ЗСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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