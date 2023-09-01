СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни — Finance.ua

СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни Сьогодні 09:14 — Кримінал

СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни, Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці викрили українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів для ЗСУ за штучно завищеною вартістю.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати в Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн.

При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн.

Правоохоронці своєчасно заблокували оборудку і тим самим запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.

Під час обшуків складського приміщення у фігурантів вилучено танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.

Читайте також СБУ викрила нові злочини російського олігарха: причетний до постачання української сировини до рф

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі за ініціативи Служби безпеки та Національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, ьа передано на потреби ЗСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.