СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни — Finance.ua

СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни
Правоохоронці викрили українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів для ЗСУ за штучно завищеною вартістю.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати в Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн.
При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн.
Правоохоронці своєчасно заблокували оборудку і тим самим запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.
Під час обшуків складського приміщення у фігурантів вилучено танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.
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У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі за ініціативи Служби безпеки та Національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, ьа передано на потреби ЗСУ.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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