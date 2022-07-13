СБУ передала в АРМА арештованого майна на понад 100 мільйонів — Finance.ua
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СБУ передала в АРМА арештованого майна на понад 100 мільйонів

Казна та Політика
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Фото: СБУ
Фото: СБУ
СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна вартістю понад 100 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні СБУ у Фейсбуці.
Загалом у державне управління перейдуть: понад 800 кг срібла у вигляді банківських злитків; шість гектарів земельних ділянок і три квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м; сотні тисяч готівки у доларах США, гривнях та євро. Вартість цього майна становить понад 100 млн у гривневому еквіваленті, йдеться у повідомленні.
Його СБУ вилучила ще торік у ході багатоетапної спецоперації в Києві та Харкові. Тоді українська спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з рф на територію України через підсанкційні платіжні системи.
За оперативними даними, такі схеми використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти нашої держави.
З того часу з вилученим майном проводилися відповідні експертизи та дослідження, які підтвердили версію СБУ, йдеться у повідомленні.
Наразі все майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Ці активи працюватимуть на український бюджет, і частина коштів буде спрямована на потреби української армії.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Заходи з викриття і блокування підривної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва.
За матеріалами:
Укрінформ
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