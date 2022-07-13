СБУ передала в АРМА арештованого майна на понад 100 мільйонів — Finance.ua

СБУ передала в АРМА арештованого майна на понад 100 мільйонів Вчора 07:17 — Казна та Політика

Фото: СБУ

СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна вартістю понад 100 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Фейсбуці

Загалом у державне управління перейдуть: понад 800 кг срібла у вигляді банківських злитків; шість гектарів земельних ділянок і три квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м; сотні тисяч готівки у доларах США, гривнях та євро. Вартість цього майна становить понад 100 млн у гривневому еквіваленті, йдеться у повідомленні.

Його СБУ вилучила ще торік у ході багатоетапної спецоперації в Києві та Харкові. Тоді українська спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з рф на територію України через підсанкційні платіжні системи.

За оперативними даними, такі схеми використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти нашої держави.

З того часу з вилученим майном проводилися відповідні експертизи та дослідження, які підтвердили версію СБУ, йдеться у повідомленні.

Наразі все майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Ці активи працюватимуть на український бюджет, і частина коштів буде спрямована на потреби української армії.

Фото: СБУ

Заходи з викриття і блокування підривної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва.

Укрінформ За матеріалами:

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