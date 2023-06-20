СБУ ліквідувала схему вимагання грошей з експортерів агропродукції: заробітки на місяць сягали $1 млн — Finance.ua
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СБУ ліквідувала схему вимагання грошей з експортерів агропродукції: заробітки на місяць сягали $1 млн

Кримінал
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СБУ ліквідувала схему вимагання грошей з експортерів агропродукції: заробітки на місяць сягали $1 млн
СБУ ліквідувала схему вимагання грошей з експортерів агропродукції: заробітки на місяць сягали $1 млн, Фото: СБУ
Служба безпеки України викрила чиновників, які обклали «даниною» представників вітчизняних компаній, що займаються експортом українського зерна. Щомісячні «прибутки» організаторів «схеми» сягали 1 млн дол.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
До організації оборудки причетні посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія».
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В обмін на хабарі чиновники «гарантували» підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару.
Саме ці дозвільні документи є основними для продажу зернових до зарубіжних країн.
До незаконної діяльності посадовці залучили трьох керівників афілійованих приватних компаній, які займаються документальним супроводом вантажів.
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Встановлено, що зернотрейдери мали сплачувати «суми» готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм.
Співробітники СБУ задокументували декілька фактів одержання посадовцями хабарів.
У результаті комплексних заходів затримано колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії і трьох очільників підконтрольних фірм.
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Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному. Ще двом — призначено цілодобовий домашній арешт. Триває розслідування для встановлення всі обставин злочину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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