СБУ ліквідувала схему вимагання грошей з експортерів агропродукції: заробітки на місяць сягали $1 млн — Finance.ua

СБУ ліквідувала схему вимагання грошей з експортерів агропродукції: заробітки на місяць сягали $1 млн Сьогодні 07:32 — Кримінал

СБУ ліквідувала схему вимагання грошей з експортерів агропродукції: заробітки на місяць сягали $1 млн, Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила чиновників, які обклали «даниною» представників вітчизняних компаній, що займаються експортом українського зерна. Щомісячні «прибутки» організаторів «схеми» сягали 1 млн дол.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

До організації оборудки причетні посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія».

В обмін на хабарі чиновники «гарантували» підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару.

Саме ці дозвільні документи є основними для продажу зернових до зарубіжних країн.

До незаконної діяльності посадовці залучили трьох керівників афілійованих приватних компаній, які займаються документальним супроводом вантажів.

Встановлено, що зернотрейдери мали сплачувати «суми» готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів одержання посадовцями хабарів.

У результаті комплексних заходів затримано колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії і трьох очільників підконтрольних фірм.

Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному. Ще двом — призначено цілодобовий домашній арешт. Триває розслідування для встановлення всі обставин злочину.

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