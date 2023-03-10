Сбербанк зазнав $2 млрд збитків через санкції — Finance.ua
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Сбербанк зазнав $2 млрд збитків через санкції

Фондовий ринок
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Сбербанк зазнав $2 млрд збитків через санкції
Сбербанк зазнав $2 млрд збитків через санкції
У 2022 році чисті збитки російського Сбербанку від припиненої діяльності досягли 143,3 млрд рублів (близько $1,9 млрд за поточним курсом), через запровадження санкцій найбільший російський банк був змушений згорнути бізнес у Європі та Казахстані, а також продав деякі активи екосистеми.
Про це свідчить звітність російського банку, повідомляє РБК.
Для порівняння: у 2021 році за цією статтею балансу група Сбербанку отримала прибуток у розмірі 80 млрд руб.
Представник Сбербанку пояснив, що збитки минулого року відображають продаж «дочок» кредитної організації за кордоном, але також включає результат «від вибуття інших дочірніх організацій». Розкрити конкретні цифри він відмовився.
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Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року Сбербанк потрапив під санкції США, а 6 квітня опинився під блокуючими санкціями. Аналогічні санкції запровадили Євросоюз, Велика Британія, Швейцарія.
Внаслідок цього, російський банк вимушений був оголосити про «вихід з європейського ринку», на якому він працював через Sberbank Europe AG («Сбербанк Європа»).
Через санкції Сбербанк фактично втратив європейський бізнес — активи в Австрії, Німеччині, Чехії, Боснії та Герцеговині, Хорватії, Угорщині, Сербії та Словенії.
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Європейський центральний банк наприкінці лютого 2022 року попередив, що три структури банку (Sberbank Europe AG, який контролював «дочки» у кількох країнах ЄС, словенський Sberbank banka d.d. та хорватський Sberbank d.d.) зіткнулися із суттєвим відтоком депозитів і «стають банкрутами або мають таку перспективу».
При цьому 2022 році Сбербанку вдалося продати свої дочірні фінустанови у Швейцарії та Казахстані — суми угод не розкривалися, але продаж казахстанського бізнесу ЗМІ оцінювали у $250-425 млн. Крім того, минулого лютого було закрито угоду з продажу Sberbank Srbija сербському AIK Banka.
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Крім того, у 2022 році Сбербанк також оголосив про продаж онлайн-кінотеатру Оkko, музичного сервісу «Звук», еквайрингового сервісу «Евотор» та провайдера хмарних послуг SberCloud.
Крім того, у серпні минулого року банк розділив активи екосистеми з VK, для чого банку довелося залучити додаткове фінансування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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