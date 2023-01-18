Сбербанк рф запрацював у анексованому Криму — Finance.ua

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Сбербанк рф запрацював у анексованому Криму

Фондовий ринок
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Сбербанк рф запрацював у анексованому Криму
Сбербанк рф запрацював у анексованому Криму
Найбільший російський банк Сбербанк розпочинає роботу в окупованому Криму. На півострові вже з’явилися його банкомати, перші офіси банку відкриють у великих містах упродовж пів року.
Про це повідомили у пресслужбі фінустанови, передає Інтерфакс.
«Сбербанк сформував команду та починає працювати на півострові Крим. Перші банкомати банку вже встановлені, упродовж року мережа пристроїв самообслуговування почне працювати на всьому півострові. Протягом 2023 року відкриватимуться офіси банку, перші з них у найбільших містах почнуть працювати у першому півріччі. Протягом року розгортатимуться всі необхідні послуги та сервіси Сбербанку», — зазначили в банку.
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До анексії Криму у 2014 році Сбербанк працював на півострові через свою дочірню структуру, але згодом був змушений згорнути свою діяльність для уникнення санкцій.
Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році проти Сбербанку та його дочірніх структур були запроваджені міжнародні санкції. У червні фінустанову відключили від міжнародної системи платежів SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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